تکمیل پروژه تونل راه طالقان - هشتگرد دنبال می شود

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به علت ریزش تونل و کمبود اعتبار روند اجرایی آن به کندی پیش می رفت که با همت مضاعف این شرکت و پیش بینی بودجه ی متمم کار اجرایی آن تسریع پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با احداث این طرح، طول مسیر راه محور طالقان – هشتگرد به میزان قابل توجهی کوتاهتر می شود که این امر موجب راحت تر شدن دسترسی به طالقان خواهد شد.

رضوی گفت: تکمیل این پروژه موجب می شود که دسترسی به طالقان با سهولت بیشتری انجام شود و در این خصوص مشکلات کمتر جاده ای وجود داشته باشد که این امر به نفع ساکنان منطقه و مسافران و گردشگران است.

این مسئول بیان کرد: به تازگی به همراه استاندار استان البرز و هیئت همراه از پروژه تونل راه طالقان – هشتگرد واقع در شهرستان طالقان بازدید به عمل آمده است.

راهکارهای مناسب برون رفت از رکود اجرایی پروژه عنوان شد

رضوی اضافه کرد: در ابتدای جلسه مدیر شرکت جهان کوثر راهکارهای مناسب برون رفت از رکود اجرایی پروژه را تسریع در پرداخت مطالبات، رفع تاخیر در بررسی و ارسال صورت وضعیت، ابلاغ به موقع نقشه های اجرایی و بهبود وضعیت جاده دسترسی با توجه به احتمال ریزش جاده با شروع فصل سرما و بارش عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نهایی کردن قیمت کالای جدید و تعیین تکلیف موارد باقی مانده از صورت وضعیتهای قبل نیز به عنوان دیگر رهکارهای یادشده عنوان شده است.

این مسئول افزود: استاندار استان البرز نیز نکاتی در خصوص تسریع در ادامه پیشرفت پروژه ارائه داد و بر ضرورت تحقق این امر با کیفیت بالا تاکید کرد.