43 درصد کالاهای گمرکی گلستان به ترکمنستان صادر شد

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت 93 میلیون و 483 هزار و 374 کیلوگرم کالا به ارزش بیش از 67 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن سه درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع این میزان صادرات بیش از 58 میلیون کیلوگرم کالا به ارزش بیش از 29 میلیون دلار به کشور ترکمنستان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عراق، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، پاکستان، فرانسه، اکوادر، تاجیکستان، ازبکستان، اکراین ، آذربایجان و کویت دیگر مقصد صادرات استان بوده است.



به گفته شهریاری، سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات فولاد، تخم مرغ، سایر محصولات معدنی، سایر مصنوعات فلزی، رزنگ ورزین، سیمان و مرکبات 10 قلم کالاهای اول صادراتی استان را تشکیل می دهند.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: در مجموع 38 درصد حجم صادرات گمرکات استان به میزان 35 میلوین و 649 هزار و 752 کیلوگرم از گرمک اینچه برون صورت گرفته است.

شهریاری افزود: 13 درصد حجم صادرات از گمرک بندرترکمن، 19 درصد از پایانه صادراتی گرگان و 30 درصد نیز از پایانه صادراتی گنبد صورت گرفته است.