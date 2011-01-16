سه هزار نفر در استان سمنان آموزش های قرآنی را فرا گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، محمد دلالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: از ابتدای سال جاری دو هزارو 925 نفر در دوره های آموزش عمومی قرآنی و 270 نفر نیز در آموزش تخصصی شرکت داشتند.

وی طرح قرآنی 1444، آموزش قرائت سطح یک روخوانی، آموزش قرائت سطح 2 روانخوانی و تجوید نماز و مفاهیم سطح یک را از جمله آموزش های عمومی قرآنی عنوان کرد.

دلالی اظهار داشت: آموزش های تخصصی نیز شامل قرائت سطح 3 تجوید و صوت ولحن پایه، قرائت سطح 4 تجوید و صوت ولحن تکمیلی، آموزش مفاهیم سطح 2 و 3 و 4، آموزش ترجمه و تفسیر در قالب طرح بینات 13 بوده است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 24 محفل قرانی در سطح استان با تعداد حدود سه هزار و 600 نفر شرکت کننده برگزار شده است.

به گفته وی، موسسات قرآنی مردمی نقش موثری در آموزش، تبلیغ و ترویج قرآن کریم داشته و از بین این مراکز هشت موسسه قرآنی مجوز فعالیت از اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارند.