نمایشگاه فرش بهارستان در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در توضیح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته در سالن شهید آوینی دایر است.

بهجت عباسی با اشاره به اینکه فرش بهارستان توسط خسرو پرویز برای شیرین بافته شده و اکنون نشانی جز روایت از این فرش باقی نمانده است، اظهار داشت: گفته می شود این فرش در جنگ، از ایران به عراق به غارت برده شده است.

وی با بیان اینکه خسرو انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تصویر سازی، فرش بهارستان را موضوع پایان نامه خود قرار داده است، گفت: این دانشجوی خوش سلیقه به جمع آوری، نمونه سازی و الگو سازی از فرش بهارستان پرداخته و مجموعه آثارش را به شکل رودوزی های سنتی در نمایشگاه مذکور به معرض نمایش گذاشته است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تأکید کرد: تصویر سازیها بر اساس عکس 60 در 60 گز فرش بهارستان انجام شده که بر طبق روایات تار و پود آن از طلا، جواهر و سنگهای قیمتی است.

عباسی خاطرنشان کرد: درخت چنار مقدس امامزاده صالح تجریش نیز در ابعاد 14 در 14 متر مربع در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.