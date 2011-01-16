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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۴۵

در گیلان؛

94 واحد صنعتی و معدنی تاثیر پذیر برای دریافت خط اعتباری ثبت نام کردند

94 واحد صنعتی و معدنی تاثیر پذیر برای دریافت خط اعتباری ثبت نام کردند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امور صنایع و معادن سازمان صنایع و معادن استان گیلان از ثبت نام 94 واحد صنعتی و معدنی تاثیر پذیر استان برای دریافت خط اعتباری خبر داد.

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از زمان اعلام آغاز ثبت نام برای برخورداری واحدهای تولیدی تاثیرپذیر از بسته های حمایتی در زمینه اجرای هدفمند سازی یارانه ها توسط وزارت صنایع و معادن، تعداد 94 واحد تولیدی استان گیلان برای ثبت نام در طرح خط اعتباری هزینه انرژی اقدام کرده اند.

وی عنوان کرد: از این میان تعداد 57 واحد صنعتی و معدنی پس از مراحل لازم برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی و همچنین تعداد 34 واحد تاکنون موفق به عقد قرارداد با بانک عامل شده اند.
 
معاون صنایع و معادن گیلان گفت:هم اکنون 31 واحد صنعتی و معدنی نیز در حال تکمیل مدارک بوده و مدارک و مستندات شش واحد دیگر در حال بررسی است.
 
وی خاطر نشان کرد: تاکنون 14 واحد تولیدی استان گیلان برای ثبت نام در طرحهای بازسازی و تکمیل اقدام کرده اند که از این تعداد پنج واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شده و در مورد بقیه نیز بررسی مدارک و درخواستها در حال انجام است.
 
منتظری در ادامه یادآورشد: عمده واحدهای مراجعه کننده برای ثبت نام در بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن در استان گیلان، شامل واحدهای ریخته گری، فولاد، فرآورده های لبنی، برخی از محصولات کانی غیر فلزی و محصولات نساجی بوده است.
 
 
کد مطلب 1233237

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