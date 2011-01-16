94 واحد صنعتی و معدنی تاثیر پذیر برای دریافت خط اعتباری ثبت نام کردند

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از زمان اعلام آغاز ثبت نام برای برخورداری واحدهای تولیدی تاثیرپذیر از بسته های حمایتی در زمینه اجرای هدفمند سازی یارانه ها توسط وزارت صنایع و معادن، تعداد 94 واحد تولیدی استان گیلان برای ثبت نام در طرح خط اعتباری هزینه انرژی اقدام کرده اند.

وی عنوان کرد: از این میان تعداد 57 واحد صنعتی و معدنی پس از مراحل لازم برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی و همچنین تعداد 34 واحد تاکنون موفق به عقد قرارداد با بانک عامل شده اند.

معاون صنایع و معادن گیلان گفت:هم اکنون 31 واحد صنعتی و معدنی نیز در حال تکمیل مدارک بوده و مدارک و مستندات شش واحد دیگر در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 14 واحد تولیدی استان گیلان برای ثبت نام در طرحهای بازسازی و تکمیل اقدام کرده اند که از این تعداد پنج واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شده و در مورد بقیه نیز بررسی مدارک و درخواستها در حال انجام است.

منتظری در ادامه یادآورشد: عمده واحدهای مراجعه کننده برای ثبت نام در بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن در استان گیلان، شامل واحدهای ریخته گری، فولاد، فرآورده های لبنی، برخی از محصولات کانی غیر فلزی و محصولات نساجی بوده است.



