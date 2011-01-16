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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

تیموریان: از این پس بایدحسابگرانه‎تر بازی کنیم/ کاش حریف‎مان استرالیا شود

تیموریان: از این پس بایدحسابگرانه‎تر بازی کنیم/ کاش حریف‎مان استرالیا شود

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز خرسندی از صعود این تیم به مرحله دوم مسابقات جام ملت‎های آسیا گفت: از این پس باید منطقی‎تر و حسابگرانه‏تر بازی کنیم تا در گردونه رقابت‏ها باقی بمانیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، آندرانیک تیموریان پس از تمرینات امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیماری سرماخوردگی‏‎اش تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اظهارداشت: شرایط تمرین را پیدا کرده‌ام. امروز هم با تصمیم کادر فنی و پزشک تیم ملی تمرینات سبکی انجام دادم.

وی که به دلیل بیماری در دیدار شنبه شب تیم ملی فوتبال مقابل کره‎شمالی غایب بود، تصریح کرد: با شرایطی که دارم صددرصد برای دیدار روز چهارشنبه با امارات به آمادگی کامل رسیده و می‏توانم هم تیمی‎هایم را در این بازی همراهی کنم.

تیموریان ضمن ابراز خرسندی از کسب سه امتیاز کامل دیدار مقابل کره‎شمالی که موجب صعود تیم ملی به مرحله دوم مسابقات جام ملت‎های آسیا شد، یادآور شد: بازی دفاعی کره‎ای‎ها کار را برای بازیکنان ایران سخت کرده بود. خدا را شکر می‌کنم که موفق شدیم سه امتیاز حیاتی این بازی را بگیریم. این اتفاق بزرگی بود که برای فوتبال ایران افتاد.

ملی پوش فوتبال کشورمان ضمن تاکید بر اینکه از مرحله دوم مسابقات جام ملت‎های آسیا به بعد دیدارها به صورت تک حذفی برگزار می‎شود، خاطرنشان کرد: بنابراین باید از این مرحله به بعد خیلی منطقی‎تر و حسابگرانه‎تر بازی کنیم. دو بازی نخست ما در مرحله مقدماتی شرایط خاص خودش را داشت. از مرحله دوم هم دیدارها شرایط خاص خودشان را دارند. باید با تمرکز بیشتر آنها را برگزار کنیم.

هافبک تیم ملی فوتبال اظهارداشت: ملی‌پوشان از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی قرار دارند. باید از این شرایط برای رسیدن به پیروزی‎های بزرگ‎تر و صعودهای بهتر استفاده کنیم.

تیموریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "ترجیح می‎دهید تیم ملی در مرحله دوم مسابقات جام ملت‎های آسیا با کدام تیم دیدار کند؟"، گفت: دیدار با بحرین یا کره‏جنوبی از این نظر که تجربه دیدار با آنها را داریم، خوب است. اما من ترجیح می‎دهم حریف‎مان استرالیا باشد. این تیم در خط دفاعی مشکل دارد چون بازیکنانش مسن هستند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.
کد مطلب 1233240

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