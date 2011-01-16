  1. استانها
  2. البرز
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

مدیرکل راه تهران مشاور عمرانی اوقاف و امور خیریه البرز شد

مدیرکل راه تهران مشاور عمرانی اوقاف و امور خیریه البرز شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه استان تهران مشاور عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جعفر صادقی اشتهاردی به عنوان مشاور اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در زمینه امور عمرانی منصوب شد. 

صادقی اشتهاردی در حکمی از سوی حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز به سمت مشاور در امور عمرانی آن اداره کل منصوب شده است.

صادقی اشتهاردی مدیرکل راه و ترابری استان تهران نیز است.

وی با توجه به لزوم فعالیتهای زیربنایی در بقاع متبرکه جهت ارائه خدمات بهتر به زوار و داشتن تجارب مفید و ارزشمند به عنوان مشاور در امور عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز منصوب شده است.

اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز مدتی پیش تشکیل شد و حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی به ریاست این اداره کل منصوب شده است.

کد مطلب 1233241

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها