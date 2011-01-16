مدیرکل راه تهران مشاور عمرانی اوقاف و امور خیریه البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جعفر صادقی اشتهاردی به عنوان مشاور اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در زمینه امور عمرانی منصوب شد.

صادقی اشتهاردی در حکمی از سوی حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز به سمت مشاور در امور عمرانی آن اداره کل منصوب شده است.

صادقی اشتهاردی مدیرکل راه و ترابری استان تهران نیز است.

وی با توجه به لزوم فعالیتهای زیربنایی در بقاع متبرکه جهت ارائه خدمات بهتر به زوار و داشتن تجارب مفید و ارزشمند به عنوان مشاور در امور عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز منصوب شده است.

اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز مدتی پیش تشکیل شد و حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی به ریاست این اداره کل منصوب شده است.