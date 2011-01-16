به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، کریم انصاری‌فرد در پایان تمرین ظهر امروز تیم ملی ضمن بیان مطلب فوق افزود: از صعود تیم ملی ایران به مرحله بعد بسیار خوشحالم. وظیفه من این بود که برای تیم ملی گلزنی کنم و خوشحالم توانستم به خوبی وظیفه‌ام را برای تیم ملی و کشورم انجام دهم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در مراحل بعدی هم تیم ملی همین گونه با قدرت مقابل حریفان به میدان رفته و شان و اعتبار فوتبال ایران را به آسیا نشان دهد، افزود: به نظر من سربلندی تیم ملی و فوتبال ایران مهم است نه ما. ما باید در زمین تمام تلاش‌مان را انجام دهیم تا به بهترین شکل از عهده مسئولیتی که بر دوش ما قرار دارد، برآییم.

مهاجم تیم ملی کشورمان در مورد گل نخستش به تیم ملی کره شمالی که توسط داور مردود اعلام شد، اظهار داشت: داور گل را به خاطر خطای هند مردود اعلام کرد اما من در آن صحنه اصلا هند نکردم. گل من کاملا درست بود.

وی در مورد حریف مرحله بعدی تیم ملی در جام پانزدهم، اظهار داشت: برای تیمی که می خواهد قهرمان شود نباید تیم‌هایی مانند استرالیا، کره جنوبی، ژاپن یا بحرین فرقی داشته باشند ما باید هر تیمی که مقابل‌مان قرار می گیرد را شکست دهیم تا بتوانیم به هدف‌مان که قهرمانی است، دست یابیم.

انصاری‌فرد اتحاد و همدلی که در بین کادر فنی و بازیکنان تیم ملی وجود دارد را فاکتوری مهم در موفقیت تیم ملی برشمرد و افزود: با دلسوزی و تلاش همه، هدف‌مان کسب بهترین نتایج در این جام است. ما برای قهرمانی به قطر آمده‌ایم و امیدواریم با دعای خیر مردم که همیشه بدرقه راه ورزشکاران و فوتبالیست‌هاست بتوانیم پس از 35 سال به عنوان قهرمانی در آسیا دست یابیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه "چه احساسی دارید که با گلزنی برابر کره شمالی به رکورد جوان‌ترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا دست یافتید؟"، اظهار داشت: من احساس بسیار خوبی دارم و این مسئله را مدیون عنایت خدا می دانم. امروز انگیزه بیشتری به دست آورده‌ام تا در دیدارهای آینده هم بتوانم با گلزنی خود در موفقیت‌های تیم ملی نقش داشته باشم.

مهاجم تیم ملی کشورمان در پایان گفت: ممکن است این یک رکورد تاریخی و مهم باشد اما مطمئن باشید بازیکنان تیم ملی تمام تلاش خود را ابتدا برای موفقیت تیم ملی به کار می بندند و پس از آن به این مسائل فکر می کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با تک گل کریم انصاری‌رد از سد کره شمالی گذشت و صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا را قطعی کرد.