همایش فیلم کوتاه "سیب نهم" در تبریز برگزار می شود

علی داننده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به اینکه فیلم کوتاه مقدمه و اساس ساخت فیلم‌های بلند است، خاطرنشان کرد: این همایش با هدف ارتقای سطح کیفی فیلم های تولیدی استان و ارزیابی فیلم های ساخته شده در طول سال گذشته برگزار می شود.

وی افزود: تشویق فیلمسازان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای فعالیت در عرصه فیلم از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

داننده در ارتباط با موضوع‌های مختلف همایش سیب نهم اظهار داشت: فیلم‌های ارسالی باید در موضوع آزاد و در قالب‌های داستانی، مستند، پویانمایی و نماهنگ بوده و در فاصله زمانی خرداد 1388 تا دی ماه سالجاری تولید شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: این همایش در 15 محور شامل، فیلم مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، کارگردانی‌، تدوین، فیلمنامه، تصویربرداری و صداگذاری،‌موسیقی، بازیگری مرد، بازیگری زن، تحقیق و پژوهش، پوستر فیلم و گریم و صحنه آرایی داوری می‌شود.

داننده آخرین مهلت ارسال آثار به این همایش را 10 بهمن ماه جاری و زمان برگزاری آن را 26 تا 28 بهمن ماه اعلام کرد.

وی برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های راه یافته به بخش مسابقه و برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته استانی را از برنامه های جنبی این همایش عنوان کرد.

همایش یاد شده توسط اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی با همکاری انجمن فیلم استان برگزار می‌شود.