به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که با دعوت معاون سیمای سازمان صدا و سیما در جلسه شورای مدیران سیما شرکت کرده بود با استقبال از طرح‌های سیما برای کمک به پیشبرد طرح تحول نظام اداری کشور، نقد سازنده درباره نقاط قوت و ضعف نظام اداری را امری ضروری دانست.

وی شایسته سالاری، نخبه‌گرایی، دانش‌گرایی مبتنی براخلاق اسلامی درنصب و ارتقای مدیران را از شاخص‌های تحول نظام اداری کشور دانست و گفت: معرفی مدل مدیریتی حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری، معرفی ویژگی­های مدیرپرکار، مردمی، خستگی ناپذیرو ارزش محور درنظام اسلامی و تبیین مزایا و آثارمثبت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظام اداری کارآمد ازجمله زمینه‌های همکاری مشترک دولت و سیما است.

علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما هم در این نشست گفت: تمرکززدایی، تفویض اختیارات به استان‌ها، سفرهای استانی و اهتمام بایسته برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور، فراهم ساختن امکان خدمت برای بخش زیادی از نیروهای متعهد نظام در نظام اجرایی را باید از جمله نقاط قوت دولت نهم و دهم برشمرد.

وی گفت: برنامه‌هایی که ازقاب تلویزیون پخش می‌شود باید برای افکارعمومی باورپذیر و موجب افزایش اعتماد عمومی شود و برای تحقق این مهم باید فرهنگ نقد، گفتگو، مدارا، پرسشگری و فضای آزاد اندیشی نه تنها گسترش، بلکه نهادینه شود که دولت نقش مهمی درتحقق این اهداف می تواند داشته باشد.

دارابی خاطرنشان ساخت: باید سقف تحمل جامعه افزایش یابد و چرخه پرسشگری مردم و پاسخگویی مسئولان نمادی از دولت خدمتگزار و کارآمد را به نمایش بگذارد. شبکه‌های سیما چون گذشته برای فرهنگ‌سازی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی ازعملکردهای دولت دربرنامه های نمایشی، فیلم و سریال، میزگردها و برنامه‌های آموزشی همکاری لازم را خواهند داشت.

وی ازخدمات و تلاش‌های ارزنده دولت به خصوص معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تقدیر کرد. حسن تقدس نژاد، معاون اداری و مالی صدا و سیما نیزدراین نشست از همکاری‌های مشترک رسانه و معاونت توسعه ریاست جمهوری گزارشی ارائه و ازتلاش های انجام شده تشکرکرد.