به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عجایب‌ المخلوقات" اثری مبتنی بر حرکت است که رضا ثروتی آن را در بخش تجربه‌های نو بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌برد. قرار است این نمایش بلافاصله بعد از جشنواره بیست و نهم در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی روی صحنه برود.



پانته‌آ پناهی‌ها، مجید بهرامی، رامین سیاردشتی، مرتضی اسماعیل‌‌کاشی، علی باقری، شیما میرمحمدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند که به احتمال زیاد ساعت 19 و پیش از آغاز اجرای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی به صحنه می‌رود.



ثروتی پیش از این نمایش "مکبث" را در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. این نمایش اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران بود و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر را از آن خود کرد.