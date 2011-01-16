  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

با کارگردانی ثروتی/

"عجایب ‌المخلوقات" در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود

"عجایب ‌المخلوقات" در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود

نمایش "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی اسفندماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عجایب‌ المخلوقات" اثری مبتنی بر حرکت است که رضا ثروتی آن را در بخش تجربه‌های نو بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌برد. قرار است این نمایش بلافاصله بعد از جشنواره بیست و نهم در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی روی صحنه برود.

پانته‌آ پناهی‌ها، مجید بهرامی، رامین سیاردشتی، مرتضی اسماعیل‌‌کاشی، علی باقری، شیما میرمحمدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند که به احتمال زیاد ساعت 19 و پیش از آغاز اجرای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی به صحنه می‌رود.

ثروتی پیش از این نمایش "مکبث" را در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. این نمایش اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران بود و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر را از آن خود کرد.

کد مطلب 1233250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها