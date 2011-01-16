به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عجایب المخلوقات" اثری مبتنی بر حرکت است که رضا ثروتی آن را در بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میبرد. قرار است این نمایش بلافاصله بعد از جشنواره بیست و نهم در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی روی صحنه برود.
پانتهآ پناهیها، مجید بهرامی، رامین سیاردشتی، مرتضی اسماعیلکاشی، علی باقری، شیما میرمحمدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند که به احتمال زیاد ساعت 19 و پیش از آغاز اجرای نمایش "درس" به کارگردانی داریوش مهرجویی به صحنه میرود.
ثروتی پیش از این نمایش "مکبث" را در فروردین و اردیبهشتماه امسال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. این نمایش اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران بود و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر را از آن خود کرد.
نمایش "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی اسفندماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عجایب المخلوقات" اثری مبتنی بر حرکت است که رضا ثروتی آن را در بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میبرد. قرار است این نمایش بلافاصله بعد از جشنواره بیست و نهم در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی روی صحنه برود.
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