هولوگرام مشترک برای مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری با حضور محمدرضا عباسیان رئیس ستاد و مدیر موسسه رسانه های تصویری، عباس اسدالهی مدیر اجرایی ستاد و خزانه دار و جمعی از خبرنگاران در موسسه رسانه های تصویری برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا عباسیان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری گفت: موضوع اصلی ما صدور هولوگرام مشترکی است که توسط ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری که در شورای معاونان ارشاد بر آن تاکید شده، است. این کار با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.

وی افزود: پس از این صدور مجوز فعالیت ما آغاز و هولوگرام را با بالاترین گزینه‌های امنیتی طراحی و اجرا کردیم. در همان ابتدا دهها میلیون از این هولوگرام تولید شد و با همکاری معاونت سینمایی و آقای رجبی فروتن بخش نامه‌ای به تمام موسسات مبنی بر اینکه از ابتدای بهمن 89 تمام تولیدات جدید خود را با این هولوگرام منتشر کنند، ارائه شد.

عباسیان ادامه داد:در فاز اول بر روی کلیه محصولات تصویری مانند آثار سینمایی، سریال، انیمیشن و مستند این هولوگرام نصب می شود. همچنین طبق برنامه ریزی‌ها تا یک سال آینده هیچ محصول فرهنگی بدون هولوگرام در بازار موجود نخواهد بود و درغیر این صورت جمع‌آوری خواهد شد. ما به موسسات دو ماه فرصت دادیم که آثار خود را حتی محصولاتی که پیش از این تاریخ تولید شدند و در انبار دارند و یا آنهایی که در بازار موجود است را حاوی این هولوگرام کنند. این موسسات از بهمن 89 تا فروردین 90 این فرصت را در اختیار دارند و پس از این زمان محصولات بدون هولوگرام جمع‌آوری می‌شود.

وی با اشاره به حجم بالای تولید فیلمها و آثار ویدئویی در شبکه‌ نمایش خانگی افزود: با توجه به این حجم بالا بین مغازه‌داران و بازرسان این نگرانی همیشه وجود داشت که آثار قاچاق می‌شوند، اما با هولوگرام جلوی این جریان گرفته می‌شود. اولین نمونه فیلمی که توسط موسسه رسانه‌های تصویری با هولوگرام وارد بازار شده، "صندلی خالی" است.

عباسیان ادامه داد: تحت هیچ عنوانی امکان جعل این هولوگرام در ایران وجود ندارد زیرا حاوی یک شماره سریال است که به ما این امکان را می دهد که کالا را در تمام نقاط کشور تحت کنترل قرار دهیم. قیمت تمام شده پنج تومان است که ما در ابتدا آن را با قیمت 10 تومان واگذار می‌کنیم که مابه التفاوت صرف هزینه‌های عملیاتی ستاد می شود. اما در مرحله بعدی این قیمت افزایش پیدا می‌کند که این هزینه نیز صرف جوایز به مشتریانی خواهد شد که از آثار ارائه شده با هولوگرام استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به دیدار ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری با محسن اژه‌ای گفت: در این دیدار ایشان رویکرد و نظر درستی از بازار شبکه نمایش خانگی داشتند که برای من جای خوشحالی و تشکر دارد. در همین نشست ایشان قول مساعد دادند تا دادستانهای کل کشور نیز با قاچاق محصولات فرهنگی همکاری کنند. نیروی انتظامی و قوه قضائیه جز بازوهای اجرایی هستند که اگر با این موضوع همکاری نکنند مشکلات زیادی به وجود می‌آید.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری افزود: این ستاد بدون همکاری تمام نهادها نمی تواند کار خود را به خوبی انجام دهد البته رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به مردم نقش مهمی دارند. نصب هولوگرام منافع همه را در بر می‌گیرد. کارخانه‌های تولید کننده از این موضوع سود می‌برند و مردم نیز جنس اصیل در اختیار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به موسسات اجازه دادیم پشت پاکت سی دی آثار این هولوگرام را نصب کنند. آنها می‌توانند خودشان در حال حاضر این هولوگرام را تولید نکنند و از هولوگرام‌هایی که ستاد در اختیار آنها گذاشته استفاده کنند. البته این اتفاق فقط در فاز اول این جریان شکل می‌گیرد. اختلاف هزینه فقط پنج تومان است به همین دلیل آنها نمی‌توانند بهانه‌ای برای آن به وجود آورند این قیمت‌ باعث افزایش تیراژ می‌شود.

عباسیان درباره فازهای دوم و سوم ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری عنوان کرد: در فاز دوم بازیهای رایانه‌ای و آثار موسیقایی و در فاز سوم نرم افزارهای موجود باید این هولوگرام را نصب کنند.

وی درباره قاچاق محصولات سمعی و بصری در شهرستان‌ها گفت: همان طور که می دانید در تهران وضعیت کپی غیرمجاز آثار کنترل شده اما در شهرستان‌ها شرایط بسیار خراب است. حتی در فروشگاه‌های مجاز نیز آثار کپی شده فروخته می‌شود. امیدواریم با نصب هولوگرام این جریان در استانها و شهرستان‌ها نیز کنترل شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری درباره حق کشف آثار غیرمجاز گفت: چندی پیش در مشهد 500 هزار نسخه دی‌وی‌دی امحا شد که ستاد مبارزه با قاچاق این شهر پنج میلیون تومان در این ارتباط جایزه دریافت کرد.

وی همچنین درباره بحث دانلود فیلمها توسط سایت‌های اینترنتی افزود: ما تا جایی که می توانیم این سایت‌ها را رصد کردیم و طبق توافق با شرکت مخابرات آنها را فیلتر می‌کنیم .اما همان طور که در جریان هستید همان تعداد که ما سایت را فیلتر می‌کنیم دوباره به همان میزان سایت دیگری باز می شود.

عباسیان درباره آمار قاچاق مجموعه "قهوه تلخ" مهران مدیری عنوان کرد: به نظر می‌رسد این مجموعه با مشکلات کمتری در بحث قاچاق روبرو شده است که دلیل اول آن علاقه مردم به شخص مدیری است که خود از آنها درخواست کرده بود که این کار را انجام ندهند. از طرف دیگر حاشیه این کار سود خوبی برای مغازه‌داران فراهم شد و همچنین تهیه کننده طبق جوایزی که برای مشتریان در نظر گرفته بود و با آنها عمل کرد آمار قاچاق این مجموعه را پایین آورد.

وی درباره فیلم "بمب خنده" مهران مدیری که به صورت غیرمجاز وارد شبکه شده است، گفت: ما اصل چگونگی ورود آن کالا را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه این موضوع در عمده فروشی‌ها صورت نگرفته است و بازرسان آن را کنترل کردند. این اثر بیشتر توسط دست‌فروش‌ها توزیع می‌شود. البته آقاگلیان تهیه کننده این فیلم شکایت کردند که ما در حال بررسی هستیم که آیا این سناریو به عمد یا به سهو وارد بازار شده است. البته ایشان باید شکایت خود را از مراجع قضائی پیگیری کنند.

مدیر موسسه رسانه‌های تصویری درباره فعالیت‌های این موسسه در ادامه نشست عنوان کرد: رسانه‌های تصویری در عرضه فیلمهای داخلی دخالت نمی‌کند. ما در بازار به صورت کمرنگ حضور داریم و حتی آثار را کمتر خریداری می کنیم. شبکه توزیع از زمان ورود اینجانب به روز شده است.

وی با اشاره به عرضه بین‌المللی محصولات ایرانی گفت: ما در بخش عرضه بین‌المللی خلاء داریم. سینمای ایران تا کنون قله جشنواره‌های دنیا را فتح کرده است اما از گردش مالی آن وقتی با سینمای دنیا مقایسه می‌کنیم درآمدمان صفر است.

عباسیان افزود: با تجربیاتی که من پیش از این در بخش فروش فیلمهای سینمایی ایرانی در خارج از کشور داشتم، توانستیم فیلمهایی را از بخش خصوصی تهیه و بخش بین‌الملل را فعال کردیم. در همین ارتباط با تهیه کنندگان اثر وارد مذاکره شدیم. همان طور که می دانید سینمای نجیب ایران شرایط خوبی در دنیا دارد. این نگاه می‌تواند بهترین تبلیغ باشد. خوشبختانه توانستیم فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام دهیم و این روند در حال گسترش است.

وی ادامه داد: بحث هفته‌های فیلم را مدتی است آغاز کردیم و آن را به خوبی ساماندهی می‌کنیم. مجوز فیلمهایی را که قصد نمایش آنها را در این هفته‌ها داریم از تهیه کنندگان اخذ کرده و با زیرنویس به نمایش می‌گذاریم. البته سعی می کنیم این جلسات با حضور صاحبان اثر و هنرمندان برگزار شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 10 هفته نمایش فیلم در خارج از کشور داشته باشیم.

عباسیان با اشاره به کشورهایی که با آنها برای برگزاری هفته‌های نمایش فیلم وارد مذاکره شده‌اند گفت: امریکای شمالی، کشورهای اروپایی، آسیایی، عربی، آمریکای لاتین، تونس، کنیا، چین و ... برای برگزاری این هفته‌ها وارد مذاکره شده‌ایم. به طور نمونه با نهاد سینمایی دانمارک، دانشگاه فلسفه ژنو، نهاد سینمایی برزیل، جشنواره فیلم دوبی و ... رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با راه‌اندازی شبکه اینترانتی عنوان کرد: یکی از راهکارهای موسسه رسانه‌های تصویری تغییر راه و روش‌های عرضه است. شبکه اینترانتی با استفاده از پتانسیل اینترنت‌های پرسرعت که در حال حاضر در کشور موجود است قصد دارد ویدئوکلوپ اینترانتی را راه‌اندازی کند. مشتریان می توانند با دریافت یک مودم و یک اشتراک ثابت که هزینه آن بسیار ناچیز است هر عنوان فیلم مورد نظر خود را خریداری کنند. امنیت این شبکه به شدت بالاست و در حال حاضر منتظر موافقت نهایی برای عقد قرارداد هستیم. این شبکه در ابتدا در یک منطقه و سپس در سطح کشور پیگیری می‌شود.

عباسیان درباره نمایش غیرمجاز فیلمها در شبکه ریلی کشور گفت: چند روز پیش جلسه‌ای برای سازماندهی این موضوع با مسئولان برگزار کردیم. چند ایرلاین خارجی در میان آثار سینمای دنیا تعدادی فیلمهای ایرانی را نیز نمایش می دادند. اما متاسفانه واسطه‌ای که این کار را انجام می‌داد، شرایط حقوقی را به خوبی رعایت نکرده بود. ما نیز خواستیم از تهیه کنندگان در این ارتباط صبوری کنند اما آنها شکایت کردند و در حال حاضر خطوط ایرلاین امارات دیگر هیچ فیلم ایرانی را نمایش نمی‌دهد و بنایی هم برای این موضوع ندارد. مذاکراتی انجام دادیم تا با ایرلاین قطر به نتیجه برسیم.

وی در پایان با اعتراض به ورود آثار سخیف ویدئویی در شبکه نمایش خانگی گفت: من چندین بار به شدت نسبت به اجازه صدور مجوز ساخت این آثار در جلسات مختلف به همکاران اعتراض کردم. طبق کارشناسی‌های انجام شده دلیل رکود آثار و پایین آمدن قیمت رایت‌ها همین فیلمهای بی‌کیفیتی است که وارد بازار می‌شود. البته باید در این ارتباط افزایش پخش برنامه‌های متنوع و اقتصاد کشور را در نظر گرفت. بنده به عنوان یکی از عوامل، مهمترین مسئله در کاهش خرید مخاطب را تولید همین آثار می دانم.