"نوعصری" با افسانه ای در غبار به تبریز می آید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یدالله نو عصری کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران برای همایش "یک روز یک فیلم ساز" 30 دی ماه تبریز می آید.

در این برنامه فیلم "افسانه ای در غبار" ساخته یدالله نوعصری به نمایش درآمده و جلسه نقد و بررسی این فیلم نیز ساعت چهار بعدازظهر سی ام دی ماه در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می شود.

همایش یک روز یک فیلمساز با حضور "یدالله نوعصری" کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران و جمعی از سینماگران، دانشجویان هنر و علاقه مندان سینما، برنامه یک روز یک فیلمساز سی‌ام دی ماه در تبریز برگزار می شود.

یدالله نوعصری متولد 1332 تبریز، فعالیت سینمایی را با عضویت در سینمای آزاد و سینمای جوان شروع کرد و پس از ساخت چند فیلم کوتاه، با کارگردانی فیلم به نمایش درنیامده «زائر خلف» در سال 1363 وارد عرصه سینمای حرفه ای شد.

وی در سال 1365 فیلم سینمایی "کنار برکه ها"، در سال 1369 سریال "مسافران دره انار" را به سفارش شبکه دو سیما و در سال 1372 فیلم سینمایی "شوکران" را به سفارش مرکز تبریز تهیه و تولید کرد.

نوعصری به مدت 10 سال مدیریت فرهنگی جشنواره فیلم وحدت را بر عهده داشت و به مدت دو سال مسئولیت انجمن فیلم آذربایجان شرقی را عهده دار بود.

وی هم اکنون نیز مدیریت آموزشگاه آزاد سینمایی "بامداد" را بر عهده دارد.

برنامه یک روز یک فیلمساز توسط اداره امور سینمایی اداره کل ارشاد استان و انجمن فیلم استان به منظور تجلیل از فعالیتهای فیلمسازی یدالله نوعصری برگزار می شود.