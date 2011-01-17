مهرداد محقق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران 200 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی برای صندوق تامین اجتماعی قائل شده اند که می بایست نسبت به پوشش بیمه ای این تعداد از کارگران ساختمانی تا پایان سال جاری اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران ساختمانی فقط شامل کسانی می شود که کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کرده اند، تصریح کرد: سهمیه 200 هزار کارگر ساختمانی بر اساس کارت مهارت در بین استانهای کشور تقسیم شده و شعب تامین اجتماعی می بایست تا پایان امسال نسبت به بیمه کارگران اقدام کنند.

محقق زاده با اعلام اینکه بیمه کارگران ساختمانی شامل نقاشان ساختمانی هم می شود، ادامه داد: سهم کارگران ساختمانی در پرداخت حق بیمه همان 7 درصد است و شامل تمامی مزایای بیمه شدگان تامین اجتماعی می شود.

به گفته معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، این مزایا شامل از کار افتادگی، بازنشستگی، خدمات درمانی و... است.