برگزاری نمایشگاه مجموعه تابلو مقالات تاریخی و سیاسی در حوزه هنری گیلان

محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت فرا رسیدن دی ماه یادآور حماسه مردمی بیعت با ولایت، نمایشگاه "تابلو مقالات" اسناد تاریخی و سیاسی ایران درگالری حوزه هنری گیلان واقع در معرض دید علاقمندان قرارگرفت.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه شامل 25 عدد از این تابلو مقالات است که از بین تعداد فراوانی از تابلو مقالات، انتخاب شده و نشان دهنده دسیسه عوامل داخلی و خارجی درخصوص انقلاب اسلامی واهمیت آن در جهان معاصر است.

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان ادامه داد: گالری حوزه هنری گیلان با نمایش آثار تصویری وتجسمی هنرمندان برجسته وجوان استان در طول سال میزبان علاقمندان به فرهنگ وهنر گیلان بوده و در معرفی آثار بسیاری از هنرمندان استان و کشور به مخاطبان جایگاه ویژه ای دارد.