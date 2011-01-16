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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

برگزاری نمایشگاه مجموعه تابلو مقالات تاریخی و سیاسی در حوزه هنری گیلان

برگزاری نمایشگاه مجموعه تابلو مقالات تاریخی و سیاسی در حوزه هنری گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان از برگزاری نمایشگاه نمایشگاه مجموعه تابلو مقالات تاریخی و سیاسی در این حوزه خبر داد.

محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت  فرا رسیدن دی ماه یادآور حماسه مردمی بیعت با ولایت، نمایشگاه "تابلو مقالات" اسناد تاریخی و سیاسی ایران درگالری حوزه هنری گیلان واقع در معرض دید علاقمندان قرارگرفت.

 وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه شامل 25 عدد از این تابلو مقالات است که از بین تعداد فراوانی از تابلو مقالات، انتخاب شده و  نشان دهنده دسیسه عوامل داخلی و خارجی درخصوص انقلاب اسلامی واهمیت آن در جهان معاصر است.
 
معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان ادامه داد: گالری حوزه هنری گیلان با نمایش آثار تصویری وتجسمی هنرمندان برجسته وجوان  استان در طول سال میزبان علاقمندان به فرهنگ وهنر گیلان بوده و در معرفی آثار بسیاری از هنرمندان استان و کشور به مخاطبان جایگاه ویژه ای دارد.
کد مطلب 1233258

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