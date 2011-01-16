جمع آوری امضا برای تذکر به وزیر ارشاد/ برخی وزراء پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت ‌الاسلام محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران با اعتراض به نمایش تئاترهدا گابلر گفت: نمایندگان درحال جمع ‌آوری امضاء برای تذکر کتبی به وزیر ارشاد هستند.

وی افزود: اگر پاسخ مناسب و قانع‌ کننده از سوی وزیر ارشاد دریافت نکنیم به مرحله سؤال و استیضاح وزیر می ‌رسیم.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: گرفتاری مردم نان و آب است نه عیاشی و بوالهوسی، مردم تفریح سالم نیاز دارند لذا می ‌توان تفریحاتی همچون تئاتر و کوهنوردی را سالم ‌سازی کرد.

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس خاطرنشان کرد: با وضع موجود ما به سمت برخورد جدی با مسئولان فرهنگی کشور می‌رویم. آیا بر نمایش تئاتر هدا گابلر نظارتی وجود داشت و اگر نظارت وجود داشته چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

وی افزود: درنمایشگاه‌ هایی که درمصلی تهران برگزار می‌شود معمولا افرادی با ظاهری بی ‌بند وبار درحالیکه بالای سرشان آیات قرآن است وارد نمایشگاه می ‌شوند. در مسائل فتنه سال گذشته در حالی که ذهن‌ها متوجه مسئله فتنه شده بود جلوی گشت نیروی انتظامی گرفته شد و در حال حاضر هم وزرای ارشاد و کشور هیچ کدام پاسخگو نیستند.

نماینده اصفهان یادآورشد: به عنوان نمایندگانی که نان اسلام را خورده‌ ایم مسئول دفاع از اسلام هستیم.



حجت الاسلام رهبرگفت: البته از طرفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، ایجاد اشتغال و اقدامات مثبت دیگر انجام می ‌شود و از طرف دیگر اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور را داریم که هر روز دسته ‌گلی به آب می‌دهد.