به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی در همایش آشنایی دانش‌آموزان اصفهانی با مدیریت مصرف انرژی، افزود: از برخی منابع انرژی به درستی استفاده نمی‌شود که لازم است در این زمینه تمهیداتی از سوی خانواده‌ها اندیشیده شود.

وی با اشاره به استفاده بی‌رویه از منابع انرژی از سوی برخی خانواده‌ها در کشور، اظهار داشت: استفاده بی‌رویه از منابع یکی از مشکلات امروز جامعه ما به شمار می‌رود و به همین علت باید با مدیریت صحیح بر مصرف انرژی در خانواده‌ها نظارت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که مصرف بی‌رویه برخی از انرژیها عامل بروز آلودگی و افزایش آلایندگی در سطح جامعه است.

وی اضافه کرد: نباید فراموش کرد که هوای پاک ضرورت زندگی برای همه موجودات زنده و به ویژه انسانهاست.

اسماعیلی بیان داشت: آموزش مصرف بهینه و صحیح از کودکی برای حفظ محیط زیست نیازی اساسی و لازم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: به منظور انجام این مهم نیازمند طرح مباحث زیست محیطی در کتابهای درسی دانش آموزان از دوره ابتدایی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان مشکلات جدی در حوزه زیست محیطی و از بین رفتن منابع طبیعی را یکی از مهمترین تهدیدها در جوامع بشری خواند و افزود: رفتارهای مثبت زیست محیطی باید به عنوان باور در افراد ایجاد شود.

وی همچنین گفت: رویکرد آموزش و پرورش در حوزه سلامت رویکردی مثبت و ارزشمند است و این رویکرد باید از مهدهای کودک و پیش دبستانی به فرهنگ تبدیل شود.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: آنچه زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود، ایثار و مجاهدت شهدا و رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: امروز کشور و جامعه اسلامی ایران در تمامی ابعاد از جایگاه بالایی برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: آنچه زمینه‌ساز این توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود ایثار و مجاهدت شهدا و رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.