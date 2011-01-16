اسناد صوتی و تصویری تاریخی بوشهر نگهداری شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهان بخش بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید و بررسی فعالیتهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان اظهار داشت: سند تنها نسخه خطی و کتاب نیست بلکه بسیاری از اسناد خاطراتی است که در سینه بازماندگان شخصیتهای علمی فرهنگی و مبارزاتی مانند شهید رئیسعلی دلواری، شهید صادق گنجی و رزمندگان سالهای دفاع مقدس وجود دارد و باید به صورت سندهای صوتی و تصویری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شود .

وی بر مشارکت مردم در ارائه اسناد و کتب خطی به این مرکز تاکید کرد و افزود: باتوجه به اینکه استان بوشهر بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، ضروری است مرکز اسناد و کتابخانه ملی به مرکز خلیج فارس شناسی تبدیل شود .

استاندار بوشهر همچنین قول داد اعتبار لازم برای ایجاد ساختمان این مرکز اختصاص یابد .

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان نیز گفت: 300 هزار سند در این مرکز وجود دارد که از این تعداد چهار هزار سند مردمی، دو هزار عکس و 100 کتب خطی است .