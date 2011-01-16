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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

جهانبخش:

اسناد صوتی و تصویری تاریخی بوشهر نگهداری شوند

اسناد صوتی و تصویری تاریخی بوشهر نگهداری شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: اسناد صوتی و تصویری افتخارات و مبارزات مردم استان باید در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر نگهداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهان بخش بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید و بررسی فعالیتهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان اظهار داشت: سند تنها نسخه خطی و کتاب نیست بلکه بسیاری از اسناد خاطراتی است که در سینه بازماندگان شخصیتهای علمی فرهنگی و مبارزاتی مانند شهید رئیسعلی دلواری، شهید صادق گنجی و رزمندگان سالهای دفاع مقدس وجود دارد و باید به صورت سندهای صوتی و تصویری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شود.

وی بر مشارکت مردم در ارائه اسناد و کتب خطی به این مرکز تاکید کرد و افزود: باتوجه به اینکه استان بوشهر بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، ضروری است مرکز اسناد و کتابخانه ملی به مرکز خلیج فارس شناسی تبدیل شود.

استاندار بوشهر همچنین قول داد اعتبار لازم برای ایجاد ساختمان این مرکز اختصاص یابد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان نیز گفت: 300 هزار سند در این مرکز وجود دارد که از این تعداد چهار هزار سند مردمی، دو هزار عکس و 100 کتب خطی است.

رضا نظامی افزود: همایش نقش اسناد در تاریخ نگاری استان اسفند سال جاری  برگزار می شود که تاکنون 49 مقاله به دبیرخانه همایش فرستاده است.

کد مطلب 1233271

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