موانع موجود در مسیر احداث دو سالن ورزشی در دماوند مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، احمد پازکی در نشست کمیته برنامه ریزی دماوند که ظهر یکشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: اعتبار اختصاصی جهت احداث ورزشگاه تختی دماوند از دور اول سفر هیئت دولت 300 میلیون تومان بود که اعتبار یاد شده هنوز تخصیص نیافته است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر اعتباری بالغ بر 80 میلیون تومان اختصاص یافته که این هزینه از طرف تربیت بدنی استان تهران جهت وصول مطالبات گذشته پیمانکار مجری پروژه اعلام شده است.

وی پیرامون کاستیهای این ورزشگاه عنوان کرد: چمن مصنوعی ورزشگاه تختی دماوند تکمیل شده اما سامانه های روشنایی و پیست دو و میدانی این طرح همچنان معطل تخصیص اعتبارات مالی است.

پازکی از رفع موانع موجود در مسیر احداث دو سالن ورزشی در مناطق روستایی دماوند خبر داد و گفت: اعتبارات احداث دو سالن ورزشی در مناطق روستایی "سادات محله" رودهن و "مرانک" آبسرد در دور دوم سفرهای هیئت دولت مصوب شد.

رئیس اداره تربیت بدنی دماوند بیان داشت: با تلاشها و پیگیریهای دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه و مساعدت مدیر کل تربیت بدنی استان تهران اعتبارات لازم جهت ساخت این دو سالن ورزشی تخصیص یافته که با مساعد شدن وضعیت جوی، عملیات اجرایی طرحهای یاد شده آغاز خواهد شد.

این مسئول درخصوص برنامه های تعیین شده برای تخریب و بازسازی سالن شهید مدنی دماوند اظهار داشت: سالن شهید مدنی دماوند با اعتبارات استانی، ملی و پس از پایان عملیات تخریب توسط شورای اسلامی شهر دماوند با گنجایش سه هزار تماشاگر احداث خواهد شد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

