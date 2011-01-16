به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مسابقه با توجه به هدفمند سازی یارانه گندم، آرد و نان و ایجاد فصل نوینی در این حوزه و ضرورت رقابت پذیری در این بخش و توجه بیشتر به خواسته ‎های مشتریان و جلب رضایت آنان از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی و با هدف دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای مردم در خصوص نان کیفی و انتقال آن به حلقه ‎های مختلف تولید نان در چهار حوزه " گندم، آرد، نان و مصرف " برگزار می شود.

هموطنان می‌ توانند با ارسال پیشنهادات خود در زمینه ارتقای کیفیت نان و پاسخ به دوسئوال از قبیل " چه ایده های برای ارتقاء کیفیت گندم، آرد و نان دارید" و دیگر اینکه " ذینفعان این موضوع اعم از مردم، نانوایان، مدیران کارخانجات آرد، حمل و توزیع کنندگان، رسانه ها، استانداران، وزارت بازرگانی، تعزیرات، استاندارد و... چه اقدام جدید و بهینه ای در راستای کیفیت نان باید انجام دهند " در حرکت گام به گام به سوی بهبود تولید، مصرف و نگهداری این ماده حیاتی مشارکت کنند.

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می ‎توانند ایده های خود را از طریق پیامک 30009610 و یا به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به میدان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی، دفتر روابط عمومی ارسال کنند.