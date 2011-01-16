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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

مسابقه "ایده‌ای برای نان کیفی" تمدید شد

مسابقه "ایده‌ای برای نان کیفی" تمدید شد

رشت - خبرگزاری مهر: مهلت شرکت در مسابقه سراسری "ایده‌ای برای نان کیفی" که به مناسبت هدفمند‌سازی یارانه آرد و نان طراحی شده بود تا پایان دی ماه جاری تمدید شد.

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مسابقه با توجه به هدفمند سازی یارانه گندم، آرد و نان و ایجاد فصل نوینی در این حوزه و ضرورت رقابت پذیری در این بخش و توجه بیشتر به خواسته ‎های مشتریان و جلب رضایت آنان از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی و با هدف دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای مردم در خصوص نان کیفی و انتقال آن به حلقه ‎های مختلف تولید نان در چهار حوزه " گندم، آرد، نان و مصرف " برگزار می شود.

هموطنان می‌ توانند با ارسال پیشنهادات خود در زمینه ارتقای کیفیت نان و پاسخ به دوسئوال از قبیل " چه ایده های برای ارتقاء کیفیت گندم، آرد و نان دارید"  و دیگر اینکه " ذینفعان این موضوع اعم از مردم، نانوایان، مدیران کارخانجات آرد، حمل و توزیع کنندگان، رسانه ها، استانداران، وزارت بازرگانی، تعزیرات، استاندارد و... چه اقدام جدید و بهینه ای در راستای کیفیت نان باید انجام دهند " در حرکت گام به گام به سوی بهبود تولید، مصرف و نگهداری این ماده حیاتی مشارکت کنند.

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می ‎توانند ایده های خود را از طریق پیامک 30009610 و یا به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به میدان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی، دفتر روابط عمومی ارسال کنند.

همچنین امکان ارسال ایده ها از طریق پست الکترونیکی media@moc.gov.ir و نمابر 88906504 نیز وجود دارد، پس از بررسی های لازم به پنج ایده برتر ارسال شده در مسابقه " ایدهای برای نان کیفی" جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1233273

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