چهار پروژه در بافت فرسوده استان زنجان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان زنجان با بیان اینکه با تحقق بازگشایی محور داودقلی ـ دلجویی شاهد ایجاد یک فرهنگ جدید در بحث بافت‌های فرسوده استان هستیم، افزود: به همین خاطر مردم زنجان و سایر شهرهای استان انتظار دیگری از دولت در بحث بافت فرسوده دارند.

وی با اشاره به سفرهای متعدد وزیر مسکن و شهرسازی به استان زنجان ادامه داد: این سفرها و اهتمام به مشکلات استان باعث شد تا شاهد ایجاد تفاهمنامه‌ای در راستای ساخت و ساز در بدنه محور داودقلی باشیم.

رفیعی با تأکید بر این‌که با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد تسریع در روند ساخت و ساز در بدنه محور دلجویی خواهیم بود افزود: یکی از مواردی که برای روان‌سازی در احیای بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است، اخذ پروانه‌های ساخت و ساز در این محور به‌واسطه افزایش تراکم از 80 درصد به 180 درصد است.

رفیعی افزود: برای سال آینده بحث اجرای توسعه مسجد حسینیه اعظم زنجان، ادامه خیابان زینبیه غربی، تملک اراضی داودقلی شرقی و همچنین احیای بافت فرسوده شهر قیدار را در دستور کار قرار خواهیم داد.

همچنین مدیرکل تعاون استان زنجان از فعالیت 10 شرکت تعاونی مسکن مهر در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: این تعاونی‌ها با اعمال مدیریت صحیح بر روی آنها و همچنین جلب اعتماد متقاضیان تشکیل شد.

سیدموسی متوسلین وضعیت تعاونی‌های مسکن مهر استان را مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر چهار هزار واحد مسکونی مهر توسط این شرکتهای تعاونی در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه 50 شرکت تعاونی در استان نیز در بحث احداث واحدهای مسکونی غیر مسکن مهر فعالیت می‌کنند، ابراز کرد: شش هزار واحد مسکونی نیز توسط این تعاونی‌ها در حال ساخت می‌باشد که به‌طور حتم در مجموع با احداث 10 هزار واحد مسکونی، شاهد تحول مثبتی در بحث عرضه و تقاضای مسکن در استان خواهیم بود.