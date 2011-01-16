معیارهای داوری جشنواره "کتاب نفیس" تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناشران کتابهای نفیس، پیشکسوتان و کارشناسان صنعت چاپ و صحافی در جلسه هم‌اندیشی تدوین معیارهای داوری نخستین جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی" در سالن کنفرانس ساختمان اسناد کتابخانه ملی گردهم آمدند تا قوانین و موازین مورد نظر را بررسی و چارچوبهای داوری این جشنواره را طراحی کنند.

در این نشست، معیارهای داوری در 3 بخش محتوا، چاپ، صحافی و جلد سازی تقسیم بندی و مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.

ضوابطی چون ابتکاری بودن موضوع، مخاطب محوری، ماندگاری کتاب، چاپ داخل و استفاده از امکانات و توانایی‏های ملی، نو آوری در شیوه‏ها و قیمت‌گذاری منطقی، از جمله مواردی بودند که کارشناسان به آن اشاره کردند.

همچنین درباره شیوه داوری مقرر شد تا آثار در دو مرحله اولیه و نهایی مورد بررسی قرار گیرند؛ در مرحله اولیه، کلیه آثار رسیده در سه بخش، مورد داوری قرار می‌گیرند و آثار قابل قبول در بخش نهایی شناسایی می‌شوند.

در این نشست پیشنهاد شد تا به بهترین آثار منتخب، تندیس جشنواره و جوایز ارزنده تعلق گیرد و به آثاری که حداقل امتیاز نفاست کتاب را اخذ کنند، گواهی نفاست اهدا شود.

در نشست بررسی معیارهای داوری جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی" صاحب‌نظرانی چون استاد متین پیشکسوت صحافی، علی اصغر مریخی پیشکسوت جلد سازی هنری، محمد سلحشور چهره ماندگار و استاد خوشنویسی و مدیران مسئول موسسات انتشاراتی چون نگار، زرین و سیمین، میردشتی، یساولی و کلهر حضور داشتند.

نخستین جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی" از 23 تا 27 بهمن در ساختمان اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

