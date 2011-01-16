100 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی فرودگاه رشت هزینه شد

فتاح رضوانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین مدت بیش از 50 میلیارد ریال نیزبرای بهبود تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه رشت به مصرف رسیده است.

وی همچنین با تشریح فعالیتهای اقتصادی شرکت فرودگاههای کشور اظهارداشت: این شرکت در حال حاضر 54 فرودگاه را در کشور مدیریت می کند که فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت یکی از این فرودگاههاست.

مدیرکل فرودگاه گیلان با اشاره به اینکه از مجموع این فرودگاهها فقط دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) سودده و دو فرودگاه مشهد و اصفهان خودگردان هستند، گفت: 50 فرودگاه دیگر یا ضررده و یا در خط ضرردهی قرار دارند.

وی با بیان اینکه فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت در زمره فرودگاههای ضررده است، افزود: این فرودگاه سالانه حداقل40 میلیارد ریال هزینه جاری دارد اما درآمد سالانه آن با توجه به محدود بودن تعداد پروازها فقط چهار میلیارد ریال است.

رضوانی خاطرنشان کرد: این کسری بودجه موجب می شود تا شرکت فرودگاههای کشور توجیه کافی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح توسعه فرودگاه رشت نداشته باشد.

وی با تاکید براینکه کمک گرفتن از اعتبارات استانی راهی مهم برای برون رفت از مشکل کمبود اعتبارات مورد نیاز برای توسعه فرودگاه رشت است، اظهارداشت: بسیاری از فرودگاههای ضررده در مراکز استانها با بهره گیری از منابع استانی توانسته اند توسعه یابند و فرودگاه بین المللی رشت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مدیرکل فرودگاه گیلان درادامه نزدیکی فرودگاه به شهر و گسترش روزافزون اماکن مسکونی دراطراف فرودگاه رشت از موانع توسعه این فرودگاه بین المللی دانست وافزود: اگر برای تامین اراضی مورد نیاز فرودگاه ازهم اکنون اقدامی عاجل صورت نگیرد، روز به روز کار برای اجرای طرح جامع این فرودگاه سخت تر خواهد شد.

وی در ادامه ازمسئولان اجرایی و نمایندگان استان خواست با افزایش اعتبارات فرودگاه رشت، روند اجرای طرح جامع این فرودگاه به اصطلاح بین المللی را تسریع کنند.