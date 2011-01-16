وزیر خارجه ترکیه وارد عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لبید ابوی" به خبرگزاری فرانسه گفت: "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه صبح امروز یکشنبه وارد بغداد شد.

داوود اوغلو در سفر یک روزه خود به بغداد تاسیس دولت جدید عراق را تبریک گفت.

این درحالیست که وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد داوود اوغلو یک روز در بغداد می ماند و با "هوشیار زیباری" همتای عراقی، "نوری المالکی" نخست وزیر و "جلال طالبانی" رئیس جمهوری و "اسامه النجیفی" سخنگوی پارلمان این کشور دیدار می کند.

از اوایل نوامبر 2010 تاکنون این اولین سفر داوود اوغلو به عراق است. وی قرار بود که به دمشق سفر کند.

سفر وزیر خارجه ترکیه در ادامه سفر مقامات خارجی از جمله "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر کویت، "عمر موسی" دبیر کل اتحادیه عرب، وزیر تجارت ژاپن و "محمد ناجی العطری" نخست وزیر سوریه به به بغداد در ماه جاری صورت می گیرد.