گلیم نقش برجسته ایلام قابلیت تبدیل شدن به یک صنعت پویا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: گلیم نقش بر جسته ایلام، قابلیت تبدیل شدن به یک صنعت پویا و پایدار را داراست .

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم با ساز و کارهای لازم تبلیغی، این موضوع را به یک فرهنگ بومی تبدیل کنیم، زمینه اشتغال زنان ایلامی نیز فراهم شود.

وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید با خرید این گلیم ها در قدم اول ایجاد انگیزه و نشاط را در بین بافندگان بوجود آورد .

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر بحث گلیم برجسته ایلام که برای اولین بار در کشور بافت شده، نظرات زیادی را به خود معطوف کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با بیان اینکه در استان ظرفیت معرفی یک نوع شیرینی خاص محلی نیز وجود دارد، گفت: این دو محصول، شرایط صنعتی شدن را دارا هستند و تعداد زیادی از هم استانیها می توانند در محیط منازل نیز به آنها مشغول و ایجاد درآمد کنند.

رحمانی ادامه داد: در این جلسات باید مدیران سعی کنند شخصا حضور پیدا نمایند تا بتوانند با ارائه نظرات خود باعث ایجاد ارتقاء سطح مباحث شوراها شوند .