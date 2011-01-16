1400 تخت فعال بیمارستانی در لرستان وجود دارد

علیرضا بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تعداد تخت های بیمارستانهای خصوصی در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 500 تخت بیمارستانی در بیمارستانهای خصوصی استان وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر تعداد 190 تخت اورژانسی در بیمارستانهای لرستان وجود دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به 200 تخت افزایش یابند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیان داشت: در حال حاضر به ازای هر یک هزار نفر در لرستان یک تخت بیمارستانی وجود دارد.

بیرانوند با اشاره به تجهیز بیمارستانهای سطح استان عنوان کرد: تجهیز بیمارستانهای امام خمینی شهرستان پلدختر و شهید چمران شهرستان بروجرد و راه اندازی بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهدای عشایر از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به استاندارد سازی تجهیزات اتاق عمل بیمارستانهای سطح استان لرستان عنوان کرد: راه اندازی بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی(ره)، تجهیز بیمارستان شهدای عشایر به وسایل پیشرفته لاپراسکوپی نیز از دیگر اقدامات این دانشگاه در سال جاری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بهبود استاندارد های بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای شهرستانهای بروجرد، الیگودرز و شهید مدنی خرم آباد از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی برشمرد.