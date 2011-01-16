اتمام اعتبار کارت ملی تاپایان امسال/ کارت هوشمند جایگزین می شود

سید احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اعتبار تمام کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 1389 است و پس از دیگر اعتبار ندارند.

طبق اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور کارتهای هوشمند ملی از سال آینده صادر می شود.

وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود اما امکان تمدید مجدد کارتهای فعلی تا صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران درباره افرادی که کارتهای ملی آنان به هر دلیلی مفقود شده گفت: این افراد با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس می توانند به دفاتر الکترونیک ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور کارت جدید ارائه دهند.

قشمی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی 15 روز زمان می برد گفت: هزینه صدور کارت شناسایی المثنی 10 هزار تومان و هزینه سایر خدمات ثبت احوال در دفاتر الکترونیکی سه هزار و 500 تومان است.