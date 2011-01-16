نور کم سالن تا توزیع نان با کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلسه شورای اداری استان قم طبق اعلام استانداری قم قرار بود ساعت 17 و 30 دقیقه روز شنبه برگزار شود ولی از آنجایی که زمان شروع جلسه با اذان مغرب همراه شد، مدیران قم ابتدا نماز را در صف‌های فشرده‌ای به جماعت اقامه کردند و حدود نیم ساعت بعد وارد جلسه شدند.



بارش برف و برودت هوا مانع از حضور مدیران به جلسه شورای اداری استان نشده بود و تعداد قابل توجهی از مدیران به موقع در استانداری حاضر شده بودند اما تعداد اندکی با تأخیر به جلسه رسیدند.



عکاس یکی از خبرگزاری‌ها با بی‌توجهی به تلاوت کلام الله مجید، از برخی مدیرانی که روی صندلی نشسته بودند به صورت شخصی و پورتره عکسبرداری می‌کرد و مدیران هم وقتی دوربین عکاسی را مقابل خود می‌دیدند وضعیت نشستن و لباس‌های خودشان را مرتب می‌کردند.



وقتی مدیرکل محیط زیست استان قم عملکرد یکی از دستگاه‌های ثابت سنجش آلاینده‌های هوا در شهر قم را تشریح کرد، استاندار قم از او درباره وضعیت یکی دیگر از دستگاه‌های ثابت پرسید و وقتی متوجه شد که این دستگاه نیاز به هزینه سرویس و نگهداری دارد، به سید رضا دهناد، معاون برنامه ریزی خود دستور داد که مبلغ 20 میلیون تومان برای فعالیت این ایستگاه اختصاص دهد.



محسن محرری، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار قم که نقش مجری را در جلسات شورای اداری ایفا می‌کرد با اشاره به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و الزام دستگاه‌های دولتی استان به صرفه جویی 20 درصدی در مصرف انرژی اظهار داشت: قابل توجه خبرنگاران محترم، کاهش روشنایی سالن جلسه شورای اداری هم به واسطه این ابلاغیه بوده است. البته در این جلسه تعداد زیادی از لامپ‌های سالن خاموش شده بود.



آقای دهناد اطلاعات خودتان را اصلاح کنید



وقتی جواد شاکر آرانی، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قم گزارشی از طراحی نرم افزار ویژه مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم را ارائه کرد، پس از پایان سخنان وی، استاندار قم برای اینکه به اصطلاح ثابت کند که مدیران استان از این نرم افزار اطلاعی ندارند، از برخی مدیران به ویژه داریوش نظری مدیرکل راه و ترابری، رضا سیار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، قلندر مدیرکل مسکن و شهرسازی و... پرسیده بود که آیا شما از چنین تولیدی خبر دارید؟



حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور وقتی با جواب منفی مدیران استان مواجه شده بود خطاب به سید رضا دهناد معاون برنامه ریزی خودش گفت: آقای دهناد شما اطلاعات خودتان را اصلاح کنید.



استاندار قم همچنین به شاکر آرانی گفت: شما گفته بودید نرم افزاری تهیه کردید و آموزش‌های لازم به کار‌شناسان ادارات دادید ولی اگر قرار باشد این نرم افزار را بر روی سایت بگذارید که همه چیز را می‌توان روی سایت گذاشت.



شاکر آرانی نیز در پاسخ به اظهارات استاندار قم گفت: در جلسه‌ای که با حضور مدیران استان برگزار شده بود موضوع طراحی نرم افزار پیگیری مصوبات سفر برای آن‌ها توضیح داده شد و حتی از مدیران خواستیم که برای آموزش این نرم افزار کارشناسانی معرفی کنند ولی متأسفانه تاکنون 4 دستگاه اقدام به معرفی کار‌شناسان خود کرده است.



استاندار قم همچنین وقتی به مدیران استان اعلام کرد که جلسات اداری خودشان را در ساعات غیراداری برگزار کنند، این اظهارات باعث تعجب مدیران شد؛ به گونه‌ای که مدیران به همدیگر نگاه می‌کردند.



در حاشیه این مراسم نیز نان با کیفیت خوب توسط استانداری به مدیران حاضر در مراسم اهدا شد که نوشته داخل بسته نان مبنی بر اینکه درخواست سفارشات نیز پذیرفته می‌شود جلب توجه می‌کرد.