احداث خطوط انتقال میعانات گازی به مجتمع پتروشیمی ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مجتمع پتروشیمی ایلام گفت: خطوط انتقال میعانات گازی به مجتمع پتروشیمی ایلام باید احداث شود.



وی گفت: وقوع جنگ هشت ساله تحمیلی و خسارات ناشی از آن مانع توسعه استان ایلام در سالهای پس از انقلاب شده است .

وی اضافه کرد: برغم تلاشهای صورت گرفته در دولت های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی هنوز غبار محرومیت بر چهره این استان نمایان است .

رحمانی با اشاره به ذخایر عظیم نفتی و گازی در استان ایلام توسعه این صنایع مادر را در استان دارای ارزش افزوده بسیار دانست و افزود: احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی می تواند بخش بسیار مهمی از نیاز اشتغال استان را برآورده کند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته در این طرح عظیم خواستار همراهی و همکاری تمامی مسئولان کشور و بویژه استان برای اتمام هرچه سریعتر این مجتمع شد .

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به انتقال میعانات گازی از طریق بخش حمل و نقل جاده ای در استان و مشکلات ناشی از آن بدلیل عدم وجود راه های موصلاتی مطمئن خواستار تسریع در احداث خطوط انتقال این مواد به مجتمع پتروشیمی ایلام شد .

وی بیان خدمات نظام در حوزه های مختلف به مردم را باعث ایجاد روحیه اعتماد و امید در مردم نسبت به مسئولین نظام اسلامی عنوان کرد .

سرپرست جدید مجتمع پتروشیمی ایلام در سخنان کوتاهی خواستار همراهی مسئولان استان برای اتمام این پروژه صنعتی در این استان در حال توسعه شد .