خرید سهام ایران خودرو توسط کارکنان رانتی ایجاد نکرد

اصغر دانشیان مدیرعامل شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به عنوان خریدار بلوک 18درصدی سهام ایران خودرو در بورس در گفتگو با مهر گفت: گرچه معامله کنسل شده بود اما با پیگیری هایی که انجام دادیم، معامله قطعی و نهایی شد و مجددا مورد تائید سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کنسرسیومی در این زمینه تشکیل شده بود که آن را مدیریت کردیم، افزود: در حال حاضر سهام مورد نظر در اختیار ما است و به زودی فردی را برای هیئت مدیره ایران خودرو معرفی خواهیم کرد.

دانشیان در مورد خرید بقیه سهام ایران خودرو گفت: زمانی که سازمان خصوصی سازی بقیه سهام را عرضه کند ما از طریق تشکیل کنسرسیوم نسبت به خرید اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به مباحثی که توسط برخی از افراد مطرح شده بود مبنی بر اینکه با خرید سهام ایران خودرو توسط کارکنان آن ممکن است، رانت ایجاد شود، اظهارداشت: با این خرید رانتی ایجاد نشد، خرید سهام در بورس و در معرض دید هزارن نفر و در شرایط رقابتی انجام شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با تاکید بر اینکه با این امر دیگر رانت موضوعیت ندارد، عنوان کرد: ما در رقابت پیروز این معاله شدیم، زمانی می توان از رانت استفاده کرد که از مسائل پشت پرده اطلاع داشته باشد که این امر در مورد ما مصداق ندارد.

وی خرید سهام توسط کارکنان سازمانها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر کارگران و کارکنان هر سازمانی مانند ایران خودرو بتوانند از دسترنج و زحمات خود استفاده کنند، قطعا این امر بر روی کیفیت نیز اثر گذار خواهد بود.

دانشیان با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در پرداخت اقساط معامله مذکور نداریم، افزود: یک ماه و نیم دیگر موعد پرداخت اولین قسط است.

بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو در روز هفتم تیرماه امسال پس از 5 روز رقابت توسط کنسرسیومی به رهبری کارکنان تعاونی ایران خودرو خریداری شد؛ اما بعدها سازمان بورس و ساز مان خصوصی سازی به دلیل ارائه نشدن به موقع اسناد و مدارک توسط خریداران این معامله را غیرقطعی اعلام کردند.

در پی آن شورای عالی بورس برای حمایت بیشتر از حقوق سرمایه گذاران تصویب کرد که روزهایی که دولت تعطیل اعلام می کند، برای معاملات بزرگ محاسبه نشود، زیرا خریداران معامله بلوک ایران خودرو ادعایی داشتند که 2 روز کاری که برای معامله ایران خودرو نیاز بوده است، دولت تعطیل بود.