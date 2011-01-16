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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

انهدام 111 باند و کارگاه تولید مواد مخدر در آذربایجان غربی

انهدام 111 باند و کارگاه تولید مواد مخدر در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی از انهدام 111 باند و کارگاه تهیه و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی در سطح استان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمد علی نصرتی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر در آذربایجان غربی افزود: طی این مدت در راستای مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان غربی 442 نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده، 84 باند منهدم، 32 خودرو توقیف و 31 قبضه سلاح کشف شده است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 27 کارگاه تولید هروئین و دو کارگاه تولید شیشه در سطح استان منهدم شده است، اظهار داشت: میزان کشفیات هروئین در سالجاری 250 کیلوگرم، کراک 65 کیلوگرم و کریستال با 52 درصد افزایش در سالجاری دو کیلو بوده است.

وی مشکل عمده در راستای مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان غربی را افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از نوع کراک، کریستال و شیشه در استان دانست و بیان داشت: طی این مدت کشف هروئین 108 درصد، شیشه 313 درصد، پیش ‌سازها 374 درصد و مرفین یک‌هزار و 974 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: میزان حشیش کشف شده 349 کیلوگرم، شیشه 60 کیلوگرم، پیش‌سازهای مواد مخدر 936 کیلوگرم، آمپول یک ‌هزار و 588 عدد و قرص‌های روانگردان 502 هزار و 627 عدد بوده است.

به گفته سردار نصرتی تعداد افراد دستگیر شده در بخش مواد‌مخدر طی مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 513 نفر بوده که امسال تا کنون این میزان به سه هزار و 850 نفر افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به کاهش 50 درصدی کشف تریاک در آذربایجان غربی، افزود: میزان تریاک کشف شده در سال گذشته 483 کیلوگرم بوده که به 249 کیلوگرم در سال جاری کاهش یافته و این در حالی است که مشتقات تریاک و هروئین در حال افزایش هستند.

کد مطلب 1233294

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