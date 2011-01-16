انهدام 111 باند و کارگاه تولید مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمد علی نصرتی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر در آذربایجان غربی افزود: طی این مدت در راستای مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان غربی 442 نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده، 84 باند منهدم، 32 خودرو توقیف و 31 قبضه سلاح کشف شده است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 27 کارگاه تولید هروئین و دو کارگاه تولید شیشه در سطح استان منهدم شده است، اظهار داشت: میزان کشفیات هروئین در سالجاری 250 کیلوگرم، کراک 65 کیلوگرم و کریستال با 52 درصد افزایش در سالجاری دو کیلو بوده است.

وی مشکل عمده در راستای مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان غربی را افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از نوع کراک، کریستال و شیشه در استان دانست و بیان داشت: طی این مدت کشف هروئین 108 درصد، شیشه 313 درصد، پیش ‌سازها 374 درصد و مرفین یک‌هزار و 974 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: میزان حشیش کشف شده 349 کیلوگرم، شیشه 60 کیلوگرم، پیش‌سازهای مواد مخدر 936 کیلوگرم، آمپول یک ‌هزار و 588 عدد و قرص‌های روانگردان 502 هزار و 627 عدد بوده است.

به گفته سردار نصرتی تعداد افراد دستگیر شده در بخش مواد‌مخدر طی مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 513 نفر بوده که امسال تا کنون این میزان به سه هزار و 850 نفر افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به کاهش 50 درصدی کشف تریاک در آذربایجان غربی، افزود: میزان تریاک کشف شده در سال گذشته 483 کیلوگرم بوده که به 249 کیلوگرم در سال جاری کاهش یافته و این در حالی است که مشتقات تریاک و هروئین در حال افزایش هستند.