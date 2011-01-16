ماهنامه شبستان اندیشه در کرج توزیع شد

حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ماهنامه شبستان اندیشه ویژه ماه صفر در مساجد شهرستان کرج توزیع شده که این امر در راستای اهداف تبلیغات اسلامی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: توزیع این ماهنامه همچنین با هدف ارتقای سطح معلومات دینی ائمه جماعات، مبلغان و مبلغات این شهرستان صورت گرفته و پیش بینی می شود که نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: ماهنامه شبستان اندیشه توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور منتشر می شود.

کیاحیرتی اضافه کرد: حق نصیحت، روز شمار ماه صفر، نبرد فرهنگی و بیماری نفاق و مسئولیت در نگاه حضرت سلیمان از موارد مطرح شده در ماهنامه توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین جایگاه علوم انسانی در جامعه امروز ایران نیز بخشی دیگر از موضوعهای مطرح شده در این ماهنامه است.

این مسئول افزود: در حال حاضر هزار مبلغ و مبلغه در شهرستان کرج فعالیت دارند.

