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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

ماهنامه شبستان اندیشه در کرج توزیع شد

ماهنامه شبستان اندیشه در کرج توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج گفت: ماهنامه شبستان اندیشه ویژه ماه صفر در شهرستان کرج توزیع شده است.

 حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ماهنامه شبستان اندیشه ویژه ماه صفر در مساجد شهرستان کرج توزیع شده که این امر در راستای اهداف تبلیغات اسلامی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: توزیع این ماهنامه همچنین با هدف ارتقای سطح معلومات دینی ائمه جماعات، مبلغان و مبلغات این شهرستان صورت گرفته و پیش بینی می شود که نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: ماهنامه شبستان اندیشه توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور منتشر می شود.

کیاحیرتی اضافه کرد: حق نصیحت، روز شمار ماه صفر، نبرد فرهنگی و بیماری نفاق و مسئولیت در نگاه حضرت سلیمان از موارد مطرح شده در ماهنامه توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین جایگاه علوم انسانی در جامعه امروز ایران نیز بخشی دیگر از موضوعهای مطرح شده در این ماهنامه است.

این مسئول افزود: در حال حاضر هزار مبلغ و مبلغه در شهرستان کرج فعالیت دارند.
 

کد مطلب 1233295

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