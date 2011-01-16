دادگاه ترور حریری فردا تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، بر اساس اعلام این دادگاه در جلسه فردا کیفرخواستی علیه متهمان به دست داشتن در ترور "رفیق حریری" قرائت می شود.

این در حالی است که چند ماه قبل بخشی از کیفرخواست این دادگاه منتشر شد و در پی آن این دادگاه متهم به سیاسی کاری شد، اما دادستان دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری با رد اتهامات وارده به دادگاه مبنی بر سیاسی کاری مدعی شد : از هیچ کس دستور نمی گیریم و سیاسی کاری نمی کنیم و تصمیمات خود را با استقلال کامل می گیریم.

"دانیل بلمار" دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان مدعی شد : کیفرخواست هنگامی که به قاضی تدابیر مقدماتی برای تایید ارسال شود، مبتنی بر ادله معتبر و غیر قابل تردید است، این حکم را تنها زمانی که متقاعد شود در سطح حرفه ای و اخلاقی است، صادر خواهد کرد.

بلمار در پاسخ به اتهامات وارده به دادگاه مبنی بر سیاسی کاری مدعی شد : این اتهامات را کسانی مطرح می کنند که از حکم دادگاه یا تلاشهایی که برای روشن شدن حقیقت انجام می شود، ترس دارند.

با وجود ادعاهای بلمار، اکثر مردم لبنان و گروههای اسلامی و مسیحی این کشور معتقدند دادگاه حریری یک توطئه آمریکایی صهیونیستی برای فتنه افکنی در لبنان است و یکی از دلایل استعفای دسته جمعی 11 وزیر کابینه سعدالحریری تسلیم وی و سران 14 مارس در برابر فشارهای غرب و بی توجهی به مسئله شاهدان دروغین در خصوص پرونده ترور حریری اعلام شده بود.