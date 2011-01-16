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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افتتاح دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در گیلان

افتتاح دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در گیلان

معاون دفتر بنیاد ملی نخبگان استان گیلان از افتتاح دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در این استان خبر داد و گفت: همزمان با آغاز به کار رسمی این دفتر در گیلان، نمایشگاهی از اختراعات و توانمندیهای نخبگان استان نیز برگزار می شود.

حسین امینی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: همزمان با آغاز به کار دفتر بنیاد ملی نخبگان در 7 بهمن ماه، نمایشگاهی یک روزه از اختراعات و ابتکارات نخبگان این استان نیز برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه یک روزه برخی اختراعات برگزیده که نیاز به ارتقا دارند از سوی بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

معاون دفتر بنیاد ملی نخبگان استان گیلان خاطرنشان کرد: نخبگان استان گیلان با آغاز به کار بنیاد ملی نخبگان در این استان دیگر برای انجام امور خود مجبور نیستند به تهران مراجعه کنند و مسائل مربوط به اختراعات و ابتکارات خود را از این دفتر پیگیری می کنند.

وی گفت: البته بنیاد ملی نخبگان استان گیلان همزمان با 11 استان دیگر کار خود را به صورت غیر رسمی از مهرماه سال جاری آغاز کرده است.

کد مطلب 1233301

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