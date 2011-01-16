هشت طرح صنعتی در استان بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی طرحهایی آماده بهره برداری صنعت استان در دهه فجر اظهار داشت: این طرح ها شامل خوراک آماده دام طیور و آبزیان کیک و کلوچه انواع شکلات، قند بسته بندی ذوب و بسته بندی قیر خاموت و تولید لامپهای کم مصرف است.

وی با بیان اینکه این طرح ها در دشتستان بوشهر و دشتی اجرا شده اند، افزود: برای اجرای آنها 216 میلیارد ریال اختصاص یافته و با بهره برداری از آنها برای 320 نفر شغل ایجاد می شود .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: در این دهه یک طرح بسته بندی خرما و تولید شکلات و کلوچه خرما نیز با ظرفیت 160 هزار تن و سرمایه گذاری ریالی و ارزی 14.5 میلیارد تومان و اشتغال 105 نفر در شهرک صنعتی برازجان ایجاد می شود .

مرحمتی افزود: هم اکنون 665 واحد صنعتی با سرمایه گذاری هشت هزار و 700 میلیارد تومان در استان فعال است که برای 23 هزار نفر شغل ایجاد کرده اند .