چاقی مشکل عمده مردان پایتخت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی گویا در سمینار آموزش بیماران چاق با بیان اینکه چاقی شکمی بطور مستقیم باعث فشار خون بالا، سکته مغزی و قلبی و سرطانها می شود، گفت: امروزه برای درمان چاقی داروهای زیادی بویژه در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود که اکثر این داروها اعتیاد آور بوده و به مراتب خطرناکتر از هروئین هستند.

وی افزود: اضافه وزن و چاقی تنها یک مسئله مربوط به سلامتی نیست بلکه مشکلات اجتماعی، روانی و زیبایی نیز به همراه دارد.

گویا با اعلام اینکه چاقی قابل پیشگیری است، ادامه داد: 300 میلیون نفر در دنیا دچار چاقی هستند که 150 میلیون نفر از این تعداد را نوجوانان و دانش آموزان تشکیل می دهند. این امر نشانگر ضرورت آموزش کنترل وزن و جلوگیری از چاقی در دوران کودکی است.

وی افزود: جراحی آخرین راه برخورد با چاقی است و زمانی که راه پیشگیری و سایر درمانها نظیر رژیم امکان پذیر نباشد از جراحی می توان استفاده کرد.

گویا با بیان اینکه شانس افراد بالای 29 سال برای ابتلا به دیابت دو برابر سنین پایین تر است، خاطرنشان کرد: در مطالعه کشوری میزان فشار خون و چاقی طی سالهای 2006 و 2007 بررسی شد که بر اساس آن فشار خون در سالهای 2006 و 2007 به ترتیب 9/8 و 17/38 درصد بوده که در سال 2007 افزایش چشمگیری داشته است. چاقی نیز 46 درصد بود که در سال 2007 یک درصد به آن اضافه شد که همراه با افزایش این آمار دیابت نیز رشد داشته است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از مناطق حاشیه دریای خزر، آذربایجان غربی و کردستان به عنوان مناطقی نام برد که چاقی برای زنان معضل مهمی است.

وی افزود: همچنین در این مناطق و استان کرمانشاه و سپس مرکز کشور چاقی برای آقایان مشکل عمده ای محسوب می شود.

گویا خاطر نشان کرد: در بررسی که در طی سالهای 1383 تا 1387 انجام شد نشان داد میانگین چاقی شکمی که خطرناکترین نوع چاقی است با فشار خون بالا، سکته مغزی، قلبی، سرطانها و سن ارتباط دارد.