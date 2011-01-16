طرح آمادگی دفاعی آرامش و امنیت در ارومیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ علی پورعلیزاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز اجرای این طرح افزود: ارتقای آمادگی مقابله با تهدیدات و اتفاقات و بلایای طبیعی پیش بینی نشده، ارتقا احساس امنیت در بین عموم مردم، ایجاد هماهنگی بین نیروهای انتظامی، امدادی، خدمات رسان و اجرایی و ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی نیروهای انتظامی از مهمترین اهداف برگزاری این طرح است.

وی در ادامه بیان داشت: این طرح با حضور پلیسهای تخصصی اطلاعات، آگاهی، مواد مخدر، پشتیبانی، پلیس راهور، با همکاری ارگانهای راه و ترابری، هلال احمر، شرکت گاز، برق و آب و بیمارستانها برگزار می شود.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: تمرین سناریوی فرضی مقابله با سرقت و آدم ربایی، جمع آوری اراذل و اوباش، امداد و نجات زلزله، کنترل اجتماعات و اغتشاشات، برخورد با تجمعات غیر قانونی، تمرین با پدافند دورادور، اجرای سناریوی بمب گذاری و تمرین طرح امداد و نجات جاده ای از مهمترین تمرینات فرضی در این طرح هستند.

طرح آمادگی دفاعی آرامش و امنیت در ارومیه به مدت یکروز در روستاهای گلمرز و تکالوی شهرستان ارومیه اجرا می شوند.