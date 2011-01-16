طرحهای گازرسانی "آرو" و "سیدآباد" دماوند به بهره برداری خواهد رسید

علیرضا ژرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: مراحل گازرسانی به مناطق روستایی "آرو" و "سیدآباد" از توابع شهرستان دماوند با صددرصد پیشرفت فیزیکی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول پیرامون گازرسانی به دیگر نواحی روستایی دماوند نیز افزود: عملیات گازرسانی به مناطق روستایی "زان" و "لومان" نیز با پیشرفت فیزیکی حدود 105 درصدی همراه است.

وی با اشاره به دلایل تاخیر در تکیمل طرحهای گازرسانی مناطق روستایی مذکور عنوان کرد: تغییر مکان استقرار ایستگاه میانی گازرسانی و لزوم تعبیه خطوط تغذیه برای این جابجایی صورت گرفته از مهمترین دلایل بروز تاخیر ایجاد شده در تکمیل طرحهای گازرسانی به دو روستای زان و لومان بوده است.

ژرفی ادامه داد: گازرسانی به شش کیلومتر ابتدایی حواشی جاده مناطق روستایی "جابان" و "سربندان" انجام شده و ادامه عملیات در بخش کوچکی از این نواحی نیز مستلزم همراهی مسئولان شهرستانی و تخریب بخشی از آسفالت جاده اصلی است.

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند اظهار داشت: با تغییر اولویت صورت گرفته عملیات گازرسانی به مناطق روستایی "تمسیان"، "کاجان" و "خرمده" طی نیمه نخست سال 90 آغاز خواهد شد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.