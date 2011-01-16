سایت خنده حلال به پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی ایازی در این باره گفت: در مدیریت فرهنگی شهر تهران 14 رویکرد را طراحی کرده ایم و برای انجام این امور به صورت هدفمند برنامه خواهیم داشت که در این رویکردها یکی از این برنامه ها توجه به اوقات فراغت شهروندان است که باید برای پر کردن این اوقات فراغت فکری کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا ما در تابستان بیش از سه هزار سامانه نشاط در شهر تهران و در محلات اجرا کردیم. برگزاری این سامانه های نشاط در تابستان با استقبال مردم مواجه شد و به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه ها ما نیازمند طرح های مبتکرانه برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان خصوصا جوانان هستیم .

وی خطاب به حجت الاسلام قرائتی گفت : پیش از این پیشنهاد ایجاد سایت خنده را مطرح کردید با قید حلال که در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم.

حجت الاسلام قرائتی هم با استقبال از این موضوع گفت: ما هم در صدد بودیم که هرچه زودتر این سایت راه اندازی شود و بهتر است که در این زمینه همفکری و همراهی داشته باشیم.

وی افزود :ایجاد سایت خنده باید حتماً قید حلال را داشته باشد و ضروری است که این سایت دارای چند شرط باشد. یکی از شروط، حضور و نظارت یک شخص اسلام شناس بر محتوای سایت است و دوم اینکه سایت نباید موجب غفلت مردم شود، بلکه باید نکات و طنزهای به کار رفته، حکمت آموز باشد.

حجت الاسلام قرائتی افزود: همچنین این سایت نباید اقوام و مردم مناطق را مورد استهزاء قرار دهد با این شرایط ما می توانیم یک سایت مفرح حلال داشته باشیم که با خود اینجانب تماس های بسیار زیادی برای همکاری از سوی مردم داشته ایم ولی حال که معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در این امر پیشقدم شده ما از آن استقبال می کنیم و همکاری خواهیم داشت.

همچنین در پایان این دیدار لوح تقدیر شهروند فرهیخته توسط دکتر ایازی به پاس سالها تعلیم و تربیت به استاد قرائتی اهداء شد.