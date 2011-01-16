متولیان ساخت شهرک صنوف آلاینده در ایلام یک ماه فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جلسه ای که بمنظور بررسی وضعیت اجرایی شهرک صنوف آلاینده ایلام برگزار شد، ضمن انتقاد از روند اجرایی این پروژه به متولیان آن یکماه فرصت داد تا نسبت به تعیین تکلیف آن اقدامات لازم را بعمل آورند .

وی اظهار داشت: زیبنده نیست که طرحی از سال 82 عملیات اجرایی آن آغاز شود و بعد از گذشت هفت سال، هنوز در خصوص توافقات آن بحث و جدل اداری وجود داشته باشد .

وی افزود: این پروژه باید بصورت علمی فازبندی شود، بگونه ای که حداکثر در طی یکماه آتی، شرایط واگذاری و تکمیل 94 واحد آن به صنوف اجرایی شود .

وی تصریح کرد: در صورتی که با ارائه ساز و کارهای لازم و اجرایی مشکلات این پروژه حل و فصل نشود نسبت به تغییر کاربری زمین اقدام می شود تا در مکان دیگری ساخت شهرک صنایع آلاینده ایلام دنبال شود .

استاندار ایلام با اعلام این مطلب که این قرارداد از اساس ناقص بوده، بیان کرد: قاعدتاً در ابتدا اجرا این پروژه باید شرایط و چگونگی واگذاری واحدها، نحو تملک صنوف، تعیین قیمت و... در آن دیده می شود .

اعلایی در ادامه از شهردار ایلام خواست در راستای تسریع در بهره برداری از این پروژه، عوارض واحدها را براساس سال 87 از سرمایه گذار اخذ کند.