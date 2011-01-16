مصطفی مستور نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ترجمه عربی کتاب داستان "روی ماه خدا را ببوس" که سال 79 توسط نشر مرکز منتشر شد به زودی توسط دو ناشر در کشورهای مصر و سوریه عرصه خواهد شد.

این نویسنده گفت: قسان حمدان از دارالتکوین دمشق ترجمه این کتاب را در سوریه به عهده داشته است که کار بازگردانی هم اکنون به پایان رسیده است و قرار است این کتاب تا ماه آینده در سوریه عرضه شود. احمد عاطف ابوالعزم نیز از مرکز ملی ترجمه مصر این کتاب را ترجمه کرده است و بازگردان این کتاب در مصر محسوب می‌شود.

روی ماه خداوند کتاب داستانی است که در ایران با استقبال بسیاری مواجه شد و تا سال 88 به چاپ بیست و هشتم رسید.

مستور همچنین گفت: حدود چند هفته نیز از انتشار چاپ شانزدهم کتاب "عشق بی قاف بی شین بی نقطه" توسط نشر چشمه می‌گذرد. "استخوان خوک در دستان جذامی" و " چند روایت معتبر" از دیگر کتابهایم هستند که طی چند هفته اخیر توسط نشر چشمه به ترتیب به چاپهای هجدهم و پانزدهم رسیده اند.