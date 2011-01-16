صهیونیستها هزار و 400 واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم اسرائیل امروز یکشنبه از پروژه جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی در گیلو در شرق بیت المقدس اشغالی برای ساخت هزار و 400 واحد مسکونی خبر داد.

هاآرتض همچنین اعلام کرد: انتظار می رود که پروژه جدید شهرک سازی هفته آینده از سوی کمیسیون برنامه ریزی بیت المقدس تایید شود.

رژیم صهیونیستی در حالی مصمم به ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس است که این اقدامات انتقادهای جهانی را به همراه داشته و تلاشهای آمریکا برای متقاعد کردن این رژیم به توقف موقت این فعالیتها سودی نداشته است.

همچنین روزنامه هاآرتض اخیرا در گزارشی نوشت : دولت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل حدود 500 میلیون دلار از بودجه خود را برای شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی در دو سال آینده اختصاص داده است.