900 تومان قیمت تمام شده بنزین در ایران/ احتمال خلع ید برخی پیمانکاران داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و خودکفایی از واردات بنزین ذخایر استراتژیک این فرآورده نفتی در حال افزایش است، گفت: از بهمن ماه امسال بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی به منظور افزایش ظرفیت تولید بنزین اغاز می شود که پیش بینی می شود تا نیمه سال اینده نیازی به تولید بنزین در صنایع پتروشیمی نباشد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در چهار هفته نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط مصرف روزانه بنزین ایران از 66 به حدود 52 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تصریح کرد: متوسط مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل هم در این مدت از 54 به 42 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت درباره میزان صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف حاملهای مختلف انرژِی توضیح داد: هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خلیج فارس بیش از 700 تومان به ازای هر لیتر است که با محاسبه هزینه حمل، بارگیری، تخلیه، انتقال، توزیع، عرضه و مالیات بر ارزش افزوده قیمت تمام شده هر یک لیتر بنزین به 900 تومان افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود بهمن ماه امسال با کاهش سهمیه بنزین و گازوئیل حمایتی خودروها مصرف فرآورده های نفتی کاهش بیشتری یابد، اظهار داشت: از سوی دیگر همزمان با کاهش مصرف بنزین تولید پالایشگاهی این فرآورده نفتی تا پایان سال اینده 30 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت میزان کل یارانه اختصاصی به حاملهای انرژی را تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 80 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد و افزود: 40 درصد این یارانه ها در بخش خانگی و مابقی آن به بنگاههای اقتصادی اختصاص می یافت.

رئیس اوپک با بیان اینکه هم اکنون با وجود افزایش قیمت فرآورده های نفتی و گاز هنوز فاصله قابل توجه ای با قیمتهای جهانی و منطقه ای وجود دارد، بیان کرد: در شرایط فعلی قیمت هر متر مکعب گاز در داخل کشور یک ششم نرخ بین المللی و صادراتی این حامل انرژی است.

وی با اشاره به تدوین و توزیه بسته های حمایتی سوخت در بخش صنایع و حمل و نقل، تاکید کرد: ورود تکنولوژی های جدید، کاهش تولید ضایعات، افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

12 میلیون تن محصول پتروشیمی از ایران صادر شد

به گزارش مهر، میرکاظمی با بیان اینکه با وجود تولید بنزین در صنایع پتروشیمی تولید و صادرات محصولات شیمیایی و پلیمری ایران کاهش نیافته است، بیان کرد: بر این اساس در 9 ماهه نخست سالجاری 17.4 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 25 درصد رشد داشته است.

وی حجم صادرات محصولات پتروشیمی به خارج از کشور در این مدت را حدود 12 میلیون تن اعلام کرد و افزود: از ابتدای سالجاری صادرات محصولات پتروشیمی از کشور حدود 29 درصد افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین حجم فروش داخلی محصولات پتروشیمی را در 276 روز نخست امسال 5.4 میلیون تن عنوان کرد و یادآور شد: در مجموع از نظر ارزش فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران حدود 46 درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت جهانی نفت هم در این موضوع بی تاثیر نبوده است.

پای بنزین پتروشیمی ها به تهران باز نشده است.

وزیر نفت با اعلام اینکه با وجود برنامه ریزی برخی از قدرتهای غربی اما تحریم بنزینی ایران همزمان با آغاز فصل بازگشایی مدارس ناکام باقی ماند، در خصوص کیفیت بنزین تولیدی در صنایع پتروشیمی توضیح داد: بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی با عدد اکتان 100 از نوع سوپر بوده و پایین بودن کیفیت این بنزین به هیچ وجه صحت ندارد.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه هم اکنون 80 درصد بنزین مصرفی تهران توسط پالایشگاه تهران تامین می شود و اصلا بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی به پایتخت وارد نشده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی هم با توجه به کاهش مصارف داخلی صنایع پتروشیمی در تولید بنزین آزاد گذاشته شده اند.

توافق با وزارت صنایع برای گازرسانی به شهرکهای صنعتی

این مقام مسئول در ادامه از توافق وزارت نفت و صنایع برای شتاب در گازرسانی به شهرکهای صنعتی خبر داد و یادآور شد: هم اکنون اکثر صنایع عمده و شهرکهای صنعتی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و با افزایش ظرفیت تولید گاز قطعا گازرسانی به صنایع شتاب بیشتری پیدا می کند.

وی با بیان اینکه از سال آینده تولید گاز از پنج فاز پارس جنوبی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: وزارت نفت مشکلی در گازرسانی به شهرکهای صنعتی ندارد.

احتمال خلع ید پیمانکاران داخلی از طرحهای جدید نفتی

به گزارش مهر، وزیر نفت درباره واگذاری سهام شرکت پتروایران و مشکلات ایجاد شده در واگذاری پروژه های جدید نفت و گاز به این مجموعه، گفت: نام شرکت پتروایران در دوره دوم واگذاریهای صنعت نفت قرار گرفته است و این شرکت باید قبل خصوصی سازی تعهدات خود نسبت به شرکت ملی نفت ایران را اجرایی کند.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت از مذاکره با هیئت عالی واگذاری برای آزادسازی ضمانت نامه ها و تعهدات شرکت ملی نفت نسبت به شرکتهای پتروپارس و پتروایران قبل از واگذاری سهام آنها خبر داد و افزود: همچنین امکان خلع ید برخی از پیمانکاران داخلی که در اجرای طرحهای توسعه صنعت نفت عملکرد ضعیفی داشته اند وجود دارد.

به گفته وزیر نفت در حال حاضر شرکت پتروایران حدود 20 میلیارد دلار تعهد و ضمانت نامه نسبت به شرکت ملی نفت ایران دارد که باید این تعهدات تا زمان واگذاری آزاد شوند.

وی در خصوص قیمت مناسب نفت تدوین بودجه سال آینده، با اعلام اینکه در سالجاری قیمت نفت خام 65 دلار به ازای هر بشکه بوده است، تبیین کرد: باید برای نهایی کردن قیمت نفت در بودجه سال آینده یک جمع بندی نهایی در مورد نتایج طرح هدفمندی یارانه ها در سطح دولت انجام شود.

اختصاص یارانه مستقیم خوراک به صنایع پتروشیمی

رئیس اوپک با اشاره به تدوین دو راهکار جدید برای به حداقل رساندن ریسک افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، اظهار داشت: بر این اساس اختصاص یارانه مستقیم خوراک به صنایع پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است.

میرکاظمی با اعلام اینکه هم اکنون فروش خوراک به صنایع پایین دستی پتروشیمی فوب خلیج فارس منهای پنج درصد محاسبه می شود، اعلام کرد: سیاست دولت آن است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشکلی برای صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی حاصل نشود.

وی همچنین درباره افزایش حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بیان کرد: با توافق انجام شده با هیات عالی واگذاری تمامی واحدهای جدید پتروشیمی که سهان آنها واگذار می شود تحت پوشش یک دستور العمل اچ.اس.ای قرار می گیرند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه با اجرای این دستور العمل جدید باید تمامی مقررات ایمنی و زیست محیطی در زمان اجرای تعمیرات اساسی واحدها اجرایی شوند، بیان کرد: هم اکنون در سطح صنایع نفت و گاز ایران بیش از 200 هزار کیلومتر خطوط انتقال، پالایشگاههای متعدد نفت و گاز، 536 میلیون متر مکعب ظرفیت تولید گاز و 50 میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی وجود دارد که وقوع حوادث طبیعی و اجتناب ناپذیر است.