افتتاح شبکه علمی کشور در دهه فجر/ تسهیل دسترسی به منابع علمی

دکتر عباس طائب در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی اختصاصی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را از اهداف ایجاد این شبکه ذکر کرد و افزود: این شبکه توسعه زیرساخت انتقال اطلاعات در سطح کشور بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دسترسی به اینترنت و خدمات شبکه ای برای کاربران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه این شبکه موجب تقویت ارتباطات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می شود، اظهار داشت: این شبکه با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران راه اندازی می شود.

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از افتتاح این شبکه در دهه فجر خبر داد و یاداور شد: این شبکه علاوه بر مدیریت و ارائه محتوا بر روی شبکه علمی از طریق ایجاد زیر ساختهای ملی، موجب ساماندهی و تسهیل دسترسی به منابع علمی موجود در کتابخانه ها و مراکز اسناد اعم از نشریات الکترونیکی، کتب و پایان نامه ها و افزایش بهره برداری می شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: شبکه علمی زمینه ای را برای تبادل اطلاعات میان دانشگاه ها و مراکز علمی فراهم می کند.