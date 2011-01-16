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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

یکی از بزرگترین پرچمهای کشور برفراز میدان شهید سلطانی کرج به اهتزاز در آمد

یکی از بزرگترین پرچمهای کشور برفراز میدان شهید سلطانی کرج به اهتزاز در آمد

کرج - خبرگزاری مهر: یکی از بزرگترین پرچم های جمهوری اسلامی ایران به ارتفاع 42 متر از سطح زمین در میدان شهید سلطانی شهر کرج برافراشته شد.

علی کمالی زاده معاونت خدمات شهر شهرداری کرج با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پس از جانمایی و محاسبه سرعت باد این میله پرچم در میدان شهید سلطانی با استقامت بسیار بالا وبا استفاده از قرقره متحرک 360 درجه ای ساخته شد.
 
وی اضافه کرد: این سازه که در نوع خود بی نظیر می باشد ،  به گونه ای طراحی شده است که با تغییر مسیر باد جهت قرقره و سیم بکسل نیز به آن سمت تغییر می کند و مشکل پیچیدن پرچم به دور میله را حل کرده است.
 
کمالی زاده بیان کرد: سازه فوق از تیر و ورق یکپارچه ساخته شده و مجهز به یک دینام الکتریکی جهت بالا و پایین بردن پرچم در هنگام تعویض است.
 
معاون شهردار در ادامه افزود: این میله پرچم باتوجه به قرارگرفتن در مسیر اصلی ارتباطی پایتخت به استان های شمالی وغرب کشور روزانه در معرض دید تعداد زیادی از هموطنان عزیزبوده و باتوجه به رعایت قانون تشریفات در کلانشهرها این پروژه باهدف ایجاد نماد ملی در استان البرز وشهرکرج نیزاجرا شد.
 
 
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کد مطلب 1233326

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