یکی از عاملان انفجار کلیسای اسکندریه مصر به مرگ محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از قاهره، دادگاه مصری یکی از عاملان انفجار کلیسایی در اسکندریه را که در ساعات آغازین سال 2011، همزمان با جشن سال نو میلادی دست به این اقدام زد، به مرگ محکوم کرد.



این بمبگذار که از طریق شهادت شاهدان مورد شناسایی پلیس قرار گرفته، متهم است که در آن تاریخ با مشارکت در بمبگذاری کلیسای قبطی ها(مسیحیان) در شهر اسکندریه سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شد.



گفته می شود که این بمبگذاری از سوی تعدادی از افراد صورت گرفته و فردی که متهم اصلی است، ظاهراً کشته شده و پلیس همان زمان سرنخهایی را از عوامل دیگر به دست آورد.

شایان ذکر است که در انفجار کلیسایی مسیحی در اسکندریه مصر شمار زیادی کشته و زخمی شدند که این حادثه به بروز درگیری ها و تنشهایی در این کشور عربی شمال آفریقا منجر شد.