بازارچه مرزی تیله کوه تا دو ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در بازگشت ازاقلیم کردستان عراق در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای سفرش به اقلیم کردستان عراق، اظهار داشت: طی توافقات صورت گرفته با مسئولان اقلیم کردستان عراق، موانع و مشکلاتی که در بازارچه های مرزی وجود دارد رفع خواهد شد که در همین راستا مقرر شد بازارچه مرزی تیله کوه ظرف دو ماه آینده راه اندازی شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: راه اندازی این بازارچه می تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد و تجارت منطقه قصرشیرین و سرپل ذهاب بکند.

وی بیان کرد: در این سفر دیدارهایی با مسئولین و استانداران استانهای سلیمانیه، کرکوک و منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق داشتیم که در هریک از این نشست ها مدیران مرتبط از هر دو طرف با بررسی راهکارهای لازم، در خصوص گسترش همکاری ها گفتگو کردند.

استاندار کرمانشاه از مهمترین دیدارهای خود در این سفر را دیدار با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در این نشست مسائل مختلفی ازجمله برقراری پروازهای کرمانشاه - سلیمانیه-اربیل، ایجاد شهرک صنعتی مشترک، مشکلات بازارچه های مرزی و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

وی افزود: گسترش و تعمیق روابط بین دو کشور ایران و عراق از جمله مواردی بود که دکتر برهم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر آن تأکید داشت.

هاشمی عنوان کرد: از دیگر موضوعاتی که در این سفر مطرح شد بحث مرتفع نمودن مشکلات بازارچه های شوشمی و شیخ صله بود که مقرر شد طرف عراقی با اندیشیدن تمهیدات لازم و ایجاد زیرساختها، مقدمات عبور کالاهای مختلف را از این بازارچه ها فراهم کند.

استاندار کرمانشاه همچنین از امضا یاداشت تفاهمی 20 بندی بین استانداران کرمانشاه و سلیمانیه عراق در بخش های مختلف خبر داد.