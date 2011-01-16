احداث کارگاههای صنعتی برخی تدفین های باستانی تمدن بم را تخریب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان یکی از غنی ترین مناطق تاریخی تمدن بزرگ پارس محسوب می شود بطوریکه مناطق مختلف این استان شاهد تمدنهای غنی و کهن پارسی است که می توان به تمدن "ارت" در جنوب استان کرمان و در حاشیه رودخانه هلیل رود اشاره کرد که به گفته کارشناسان در صورت تداوم کارهای علمی و کارشناسی می تواند بسیاری از نظریه های تاریخی در مورد خط و تمدن بشری را تغییر دهد.

چندی پیش سرپرست گروه کاووشهای تاریخی بم نیز از کشف تمدنی پنج هزار ساله در حاشیه رودخانه بم متعلق به دوران مس سنگی خبر داد.

نادر علیدادی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان این تمدن را یکی از غنی ترین تمدنهای ایران باستان دانست و گفت: این تمدن متعلق به یکی از نخستین سکونتگاههای روستایی در ایران بوده است.

یکی از مهمترین شاخصهای این تمدن بزرگ گورستان تاریخی خواجه عسکر بم است که تاکنون 9 تدفین تاریخی از سبکهای مختلف در این گورستان باستانی کشف شده است، اما متاسفانه سرپرست هیئت باستانشناسی بم از تخریب قسمتی از تدفین های منحصر بفرد این مجموعه خبر می دهد.

علیدادی سلیمانی در این خصوص گفت: در جریان کاوش اضطراری گورستان خواجه عسگر بم 9 تدفین شناسایی و آشکار شده است که از بین تدفینهای کشف شده سه تدفین زن، یک تدفین متعلق به یک نوجوان و مابقی مرد هستند.

وی افزود: متاسفانه تعدادی دیگر از تدفین ها بر اثر بی احتیاطی عوامل انسانی و ایجاد کارگاههای صنعتی از بین رفته است.

این باستان شناس افزود: خوشبختانه با کاوشی که در این گورستان صورت گرفت به اطلاعات خوبی از عصر مس سنگی دست یافتیم.

وی ادامه داد: این فصل از کاوش باستانشناسی اطلاعاتی چون شیوه تدفین، تنوع تدفین و فرمهای شناخته شده اشیا و نمونه های استخوانی را در پی داشت.

سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی گورستان خواجه عسگر بم تصریح کرد: در این فصل کاوش از خاک تدفین و گونه سفال، نمونه های استخوانی و رنگدانه ها نمونه برداری شده است تا زمینهای برای مطالعات آینده باشد.

علیدادی سلیمانی با بیان اینکه انتقال اسکلتها به موزه امکانپذیر نیست، ادامه داد: متاسفانه آسیبهای طبیعی از جمله وقوع سیلاب رودخانه "چله خانه"، آسیبهای جدی بر اسکلتها وارد کرده است.

وی اضافه کرد: در این مرحله از کاووش گورستان بم دو نوع تدفین جنینی و طاق باز در این گورستان کشف شده است که نشان از تنوع ادیان در این منطقه دارد.

