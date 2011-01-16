طرحهای آبرسانی به پروژه مسکن مهر دماوند در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، سید مجید صالحی ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی دماوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: در بحث تملک دارایی طرح مسکن مهر و به عکس دیگر طرحهای عمرانی تخصیص اعتبار پیش از تعریف پروژه صورت گرفته است.

احتمال توقف طرحهای آبرسانی به مسکن مهر

این مسئول درخصوص کمبودهای اعتباری جهت آبرسانی به طرحهای مسکن مهر شهرستان دماوند اظهار داشت: پیرامون طرح آبرسانی به پروژه مسکن مهر شهرستان دماوند 470 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده اما این در حالیست که شرکت آبفای شرق استان تهران با ارقام منفی 950 میلیون تومانی نسبت به اعتبارات یاد شده مواجه است.

وی طرحهای یاد شده را در خطر توقف خواند و افزود: گرچه عملیاتهای مربوط به آبرسانی در پروژه مسکن مهر دماوند فعال است اما کمبود اعتبارات یاد شده ممکن است طرحهای مذکور را با توقف عملیات مواجه سازد از این رو باید از همین امروز تمهیداتی جهت عدم بروز معضلات احتمالی اندیشیده و متعاقبا اجرایی کرد.

بر و کف نامشخص مانعی برای ارائه خدمات

نامشخص بودن بر و کفی دقیق جهت اجرای طرحهای آبرسانی از دیگر معضلاتی بود که صالحی بدان اشاره کرد و گفت: نبود بر و کفی مشخص در طرحهای مسکن مهر دماوند از مشکلات عدیده شرکت آبفای شرق استان تهران در پروژه مذکور قلمداد می شود.

معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای شرق استان تهران با انجام قیاسی بین طرح مسکن مهر دماوند با دیگر طرحهای مشابه شرق استان تهران عنوان کرد: شرکت آبفای شرق استان تهران علاوه بر دماوند در دیگر طرحهای مسکن مهر این نواحی نظیر شهر جدید پردیس و شهرستان فیروزکوه نیز فعال است.

این مسئول ادامه داد: اما مشکل فوق در دیگر مناطق تحت احداث طرح ملی مسکن مهر وجود ندارد که امیدوارم با رفع هرچه سریعتر معضلات بیان شده سکونت متقاضیان در این پروژه ها با نارضایتی آنها همراه نشود.

افتتاح 200 واحد مسکن مهر تا 22 بهمن

رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: 200 واحد مسکونی از طرح مسکن مهر دماوند تا 22 بهمن سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.

داریوش فرحبخش با تاکید بر لزوم ایجاد امکانات زیرساختی پیش از تحویل واحدهای مسکونی عنوان کرد: متقاضیان پس از تحویل واحدهای مسکونی خود بلافاصله مبادرت به نقل مکان خواهند کرد و عدم اجرای طرحهای خدماتی نظیر آب، برق، گاز و مخابرات برای رفاه حال مردم هرگز پذیرفتنی نیست.

شنیدن اخباری پیرامون احتمال توقف در طرحهای خدمات رسانی به پروژه های مسکن مهر دماوند در فاصله کمتر از یکماه تا افتتاح، بهره برداری و تحویل واحدهای مسکونی می تواند موجبات نگرانی مردم ساکن در این مناطق را فراهم آورد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.