مهناز صدری نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه مجموعه داستانی از میخائیل آفاناسیویچ بولگاکف یکی از تازه ترین آثارم است که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است و قرار است توسط نشر ثالث به انتشار برسد.

این مترجم گفت: بولگاکف نویسنده ای است که مورد غضب استالین واقع شد. وی نویسنده فعالی بود که داستان و نمایشنامه‌های مهم و تاثیرگذاری از او به جا مانده است. این کتاب در حال ویراستاری و اعمال اصلاحات است و همچنین در انتظار اخذ مجوز چاپ به سر می‌برد.

مترجم کتاب "دختری که نمی‌خواست بزرگ شود" ادامه داد: کتاب دیگری نیز در دست ترجمه دارم که کتابی تاریخی و مستند درباره تاریخ ایران است و دوران باستانی کشورمان را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب نوشته اقرار علی‌یف دانشمند و تاریخ شناس آذربایجانی است.

صدری گفت:علی‌یف تحقیقات گسترده درباره تاریخ ایران و سلسله مادها انجام داده است این کتاب را نشر ققنوس منتشر خواهد کرد و تا یک ماه دیگر آن را برای انتشار تحویل ناشر خواهم داد.